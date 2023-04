Extraordinaire, Tony Parker frappe un énorme coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quadruple champion NBA avec les Spurs, MVP des Finales à une reprise et sextuple All Star, Tony Parker vient d’être intronisé au Hall of Fame. TP est le premier joueur français à réaliser cet exploit. L’ancien meneur des Bleus a réagi à ce moment fort avec beaucoup d’émotion.

Tony Parker s’en doutait mais l’annonce reste un moment fort. Après sa carrière XXL en NBA, l’ancien meneur des San Antonio Spurs savait qu’il avait de grandes chances de figurer un jour au Hall of Fame. Champion NBA à quatre reprises, MVP des Finales une fois et All Star six fois, Tony Parker a laissé son empreinte sur le basket américain. Un exploit considérable pour un joueur européen et encore plus pour un Français.

Tony Parker entre au Hall of Fame

Cette fois, c’est officiel, Tony Parker entre au Hall of Fame. « C’est un honneur pour moi d’avoir été élu au Hall of Fame de la NBA en first ballot. Je suis très ému. Je n’aurais jamais pu imaginer, dans mes rêves les plus fous, d’y être un jour. Merci à tous de m’avoir soutenu ! », a déclaré TP sur son compte Twitter . Tony Parker est au cœur d’une cuvée 2023 assez exceptionnelle puisqu’il est entouré de Dirk Nowitzki et Pau Gasol, deux autres joueurs européens. Dwyane Wade est le seul américain.

«C'est un peu fou»