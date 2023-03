NBA : LeBron James signe son grand retour, il lâche une incroyable révélation

Hugo Chirossel

Blessé depuis le 26 février, LeBron James a fait son retour dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Chicago Bulls (108-118). Cependant, il aurait pu ne pas rejouer de la saison. Le King a révélé que deux docteurs lui avaient suggéré de se faire opérer, avant qu’il aille consulter le « LeBron James des pieds ».

Absent depuis un mois à cause d’une blessure au pied, LeBron James a fait son retour dans la nuit de dimanche à lundi. Utilisé en sortie de banc lors de cette rencontre, le King a inscrit 19 points, mais n’a pas pu empêcher la défaite des Lakers, qui se sont inclinés face aux Bulls (108-118). Interrogé sur sa blessure à l’issue de la rencontre, LeBron James a lâché une surprenante révélation.

« Je suis allé voir le LeBron James des pieds »

« Deux docteurs ont suggéré l’opération. Mais je suis allé voir le LeBron James des pieds et il m’a dit que je ne devrais pas faire ça », a déclaré LeBron James, dans des propos relayés par Clutch Points . « Pour le moment je n’ai pas besoin de cette opération. J’aurai probablement une autre IRM à la fin de saison pour voir et agir en fonction. Vous le saurez, mais je serai prêt pour la nouvelle saison . » La dynamique des Lakers, neuvièmes de la conférence Ouest et en course afin de se qualifier pour les playoffs, a également motivé LeBron James à ne pas se faire opérer.

« J'étais en extase »