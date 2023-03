NBA : Stephen Curry mêlé à une énorme polémique, c’est voué à l’échec

Hugo Chirossel

Alors que les Warriors de Stephen Curry se déplaçaient sur le parquet des Mavericks (125-127) dans la nuit de mercredi à jeudi, cette rencontre a été l’objet d’une grosse polémique en NBA. Mark Cuban, propriétaire de la franchise de Dallas, a annoncé son intention de porter réclamation auprès de la ligue afin que le match soit rejoué, chose qui n’est arrivée que six fois dans l’histoire.

La rencontre entre les Warriors et les Mavericks dans la nuit de mercredi à jeudi nous a offert un des plus gros imbroglios de la saison. Si Stephen Curry et ses coéquipiers ont remporté ce match (125-127), une action qui s’est déroulée en fin de troisième quart-temps a fait polémique. Sur une remise en jeu dans le camp adverse, les joueurs des Warriors se sont retrouvés absolument tous seuls et ont ainsi pu inscrire deux points faciles par l’intermédiaire de Kevin Looney. Si l’on pouvait alors penser à une énorme erreur d’inattention des Mavs, la faute reviendrait en réalité aux arbitres de la rencontre.

NBA : LeBron James fait une annonce, les Lakers peuvent trembler https://t.co/TKM3gvTkIC pic.twitter.com/r3hKQ4gE1b — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

« C’est la pire erreur d’arbitrage de l’histoire de la NBA »

« L’arbitre a annoncé que la balle était pour les Mavs. Le speaker l’a annoncé. Puis il y a eu un temps-mort. Pendant le temps mort, l’arbitre a changé sa décision et ne nous l’a pas dit. Ensuite, quand ils nous ont vu nous positionner comme si la balle était pour nous, il a simplement donné la balle aux Warriors, sans nous dire un mot. Ils ont eu un panier facile. C’est la pire erreur d’arbitrage de l’histoire de la NBA. Tout ce qu’ils avaient à faire, c’était de nous parler et ils ne l’ont pas fait », a indiqué Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks, sur Twitter . La franchise a déposé une réclamation afin que la rencontre soit rejouée, chose qui ne s’est produite que six fois dans l’histoire de la NBA, dont la dernière en date en 2007, comme l’indique Basketsession .

Les Hawks face aux Warriors et aux Nets

Tout d’abord en novembre 1952, les Milwaukee Hawks avaient été autorisés à jouer avec cinq joueurs, alors qu’ils n’en avaient que quatre de disponibles, lors d’un match face aux Philadelphia Warriors. Alors que les Hawks s’étaient imposés (78-77), la rencontre avait finalement été rejouée et ce sont les Warriors qui l’avaient emporté (72-69). 17 ans plus tard, les Hawks avaient depuis déménagé à Atlanta, mais se sont une nouvelle fois retrouvés dans un énorme imbroglio. Face aux Bulls, les arbitres n’avaient pas réussi à déterminer si un panier au buzzer avait été inscrit juste avant ou après la fin de la rencontre. Le match avait été rejoué avec une seule seconde au chronomètre et 124 partout au score, pour au final une victoire des Hawks en prolongation.

Cavaliers-Braves et Nets-Sixers

Deux ans plus tard, en décembre 1971, les Cleveland Cavaliers se sont plaints d’un temps mort jugé trop court contre les Buffalo Braves en toute fin de rencontre. Le match a été rejoué avec quatre secondes de temps de jeu restantes, pour une victoire des Braves d’un point, comme cela avait été le cas la première fois. En novembre 1978, ce ne sont pas quelques secondes mais 17 minutes qui avaient été rejouées, lors d’un match opposant les New Jersey Nets et les Philadelphia Sixers. La raison ? L’entraineur des Nets avait reçu trois fautes techniques, alors que la limite est à deux et qu’il aurait donc dû être expulsé avant. Le match est rejoué en mars, mais les deux équipes s’étaient échangés des joueurs entre temps. Ce qui a amené Eric Money, Harvey Catchings et Ralph Simpson à jouer la même rencontre… avec deux équipes différentes.

Lakers-Spurs et Hawks-Heat

En novembre 1982, les Lakers avaient profité de deux erreurs d’arbitrage pour accrocher les prolongations et s’imposer face aux Spurs. Ces derniers avaient déposé une requête, trois secondes ont été rajoutées à l’horloge et la franchise de San Antonio l’a finalement emporté. Enfin, il faut remonter à décembre 2007 pour retrouver la dernière rencontre rejouée dans l’histoire de la NBA. Shaquille O’Neal avait été expulsé pour six fautes lors d’un match face aux Atlanta Hawks, alors qu’il n’en avait en réalité fait que cinq. Résultat, match rejoué plus tard avec 52 secondes restantes pour une victoire d’Atlanta. Une rencontre à laquelle n’avait pas participé Shaquille O’Neal, puisqu’il avait été transféré aux Suns entre temps.