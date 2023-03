LeBron James victime d’une énorme trahison

La rédaction

S'il est pour beaucoup le meilleur joueur de l’histoire de la NBA, LeBron James est souvent ramené à la réalité avec des comparaisons avec Michael Jordan. Si bien que cette question du meilleur joueur de tous les temps est constamment sur toutes les langues des amateurs de Basket. Récemment, c’est un ancien coéquipier du joueur des Lakers qui a donné son vote…à Michael Jordan.

En NBA, la question du GOAT (Greatest Of All Time) se divise en deux camps principaux. Premièrement, les fervents défenseurs de Michael Jordan, illustre légende du sport et des Chicago Bulls. Mais en battant récemment le record du plus grand nombre de points inscrits en NBA (record jusque-là détenu par Kareem Abdul-Jabbar), LeBron James s’est clairement offert une place dans cette discussion, voire plus pour certains. Si le fait que les deux joueurs soient issus de générations différentes rend le débat compliqué, la trace qu’a laissé Michael Jordan dans les mémoires collectives, semble prendre le dessus pour certains analystes, comme c’est le cas de l’ancien partenaire de LeBron James au Heat de Miami, Mario Chalmers.

« Personne n’a peur de LeBron James », il lâche un terrible constat

Dans un entretien accordé à Playmaker , Mario Chalmers a clairement pris position dans cette question du meilleur joueur de l’histoire de la NBA. S’il n’a pas pu évoluer avec Michael Jordan, le joueur passé par le Heat de Miami entre 2008 et 2015, a côtoyé LeBron James pendant plusieurs années. Ensemble, les deux hommes remporteront le titre NBA en 2012 et 2013. « Personne n’a peur de LeBron. Personne ne se dit, « M*rde, je dois jouer contre LeBron ce soir » a déclaré Mario Chalmers. « Personne n’a jamais dit ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi, étant donné que j’ai déjà vu des joueurs avoir peur en se retrouvant face à lui, mais ils n’ont pas peur en pensant à ce matchup » . Ainsi, LeBron James serait beaucoup moins intimidant pour ses adversaires que pouvait l’être Michael Jordan à son époque.

« Ça veut dire quelque chose d’important », Mario Chalmers élogieux envers Michael Jordan