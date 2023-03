NBA : Michael Jordan peut réaliser un coup en or, il va être déçu

Hugo Chirossel

Propriétaire des Charlotte Hornets depuis 2010, Michael Jordan a décidé de vendre la majorité de ses parts. Une vente qui pourrait lui rapporter environ 1,7 milliard de dollars, la franchise de Caroline du Nord étant classée au 27e rang des équipes les plus valorisées de la ligue. Bien loin des 4 milliards dépensés par Mat Ishbia pour racheter les Suns il y a quelques mois, ce qui était alors un record.

13 ans après les avoir rachetés contre 275 millions de dollars, Michael Jordan est sur le point de se séparer des Charlotte Hornets. En effet, comme l’a indiqué Adrian Wojnarowski d’ ESPN , la légende des Chicago Bulls a entamé des discussions sérieuses afin de vendre la majorité de ses parts à un groupe mené par Gabe Plotkin, actionnaire minoritaire des Hornets, et Rick Schnall, propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks.

La vente des Suns, un record en NBA

Dans une étude réalisée par Forbes et publiée au mois d’octobre dernier, les Charlotte Hornets étaient classés au 27e rang des 30 équipes de la NBA et valorisés à hauteur d’environ 1,7 milliard de dollars. Une belle plus-value comparée au prix d’achat, mais Michael Jordan ne devrait donc pas battre le record de la plus grosse vente de l’histoire pour une franchise NBA, réalisée au mois de décembre dernier lorsque Mat Ishbia a racheté les Phoenix Suns contre 4 milliards de dollars. Les Hornets ayant atteint le premier tour des playoffs à seulement trois reprises depuis que Michael Jordan en est le propriétaire, ils sont une des équipes les plus « abordables » en NBA.

Les Warriors, franchise la plus valorisée