NBA : Coup de tonnerre, Michael Jordan prend une décision fracassante

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire, Michael Jordan est toujours présent en NBA. En effet, depuis 2010, la légende des Chicago Bulls est le propriétaire des Charlotte Hornets. Toutefois, ce serait bientôt la fin de son aventure avec la franchise de Caroline du Nord, puisque His Ainess aurait décidé de vendre la majorité de ses parts.

Après avoir écrit l’histoire de la NBA sous les couleurs des Chicago Bulls, avec qui il a remporté six titres, Michael Jordan a poursuivi une fois sa carrière de joueur terminée. En effet, il est devenu en 2010 le premier ancien joueur à devenir propriétaire d’une franchise, après avoir racheté les Charlotte Hornets contre plus de 250M€.

Mais il semble que Michael Jordan ait décidé de mettre un terme à cette aventure. D’après les informations d’Adrian Wojnarowski d’ ESPN , l’ancien joueur des Bulls a entamé des pourparlers afin de vendre la majorité de ses parts. « Le propriétaire des Charlotte Hornets, Michael Jordan, est engagé dans des discussions sérieuses pour vendre la majorité de ses parts dans la franchise à un groupe mené par Gabe Plotkin, propriétaire minoritaire des Hornets, et Rick Schnall, propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks », a indiqué Adrian Wojnarowski.

ESPN Sources: Charlotte Hornets owner Michael Jordan is engaged in serious talks to sell a majority stake in the franchise to a group led by Hornets minority owner Gabe Plotkin and Atlanta Hawks minority owner Rick Schnall. pic.twitter.com/jg03W25s49