NBA : Révolution chez les Lakers, LeBron James est aux anges

Hugo Chirossel

Les nombreux transferts survenus lors de la trade deadline semblent porter leurs fruits chez les Lakers. Ces derniers ont enchaîné une troisième victoire consécutive dans la nuit de vendredi à samedi face aux Toronto Raptors (122-112). Le tout sans LeBron James, toujours indisponible en raison d’une blessure au pied. Mais le King semble apprécier la nouvelle dynamique de son équipe.

Dans l’optique de se relancer pour la course aux playoffs, les Lakers ont effectué beaucoup de changements lors de la trade deadline. Ils ont notamment réussi à se séparer de Russell Westbrook, qui n’a jamais répondu aux espoirs placés en lui chez les Angelinos . Dans le même temps, l’effectif a été renforcé par les arrivées de D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt. Et au vu de la dynamique des Lakers ces dernières semaines, ces changements ont été payants.

Les Lakers dans la course aux playoffs

Opposés aux Toronto Raptors dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers ont décroché leur troisième victoire consécutive (122-112). Sur les 9 derniers matchs, ils ont un bilan de 7 victoires pour 2 défaites, une série qui leur permet à l’heure actuelle d’être neuvièmes de la conférence Ouest et donc virtuellement qualifié pour le play-in tournament. Lebron James et ses coéquipiers n’ont qu’une seule victoire de retard sur les Dallas Mavericks, sixièmes, et peuvent donc toujours espérer accéder directement aux playoffs.

🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ Man I love this team!!! #Lakeshow — LeBron James (@KingJames) March 11, 2023

LeBron James « aime cette équipe »