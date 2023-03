NBA : Il annonce du lourd pour les Lakers, LeBron James peut jubiler

La rédaction

Neuvième de la conférence Ouest, les Lakers de Los Angeles sont dans une bonne dynamique. Les coéquipiers de LeBron James remontent tout doucement la pente après une période compliquée, et ambitionnent de se qualifier directement en Play-Offs. Et pour Kendrick Perkins, la fin de saison va être très bonne pour la franchise californienne.

Pour l’instant, les Lakers de Los Angeles sont qualifiés pour le Play-In, le fameux tournoi opposant les équipes classées de la 10ème à la 6ème place, mis en route en 2021 par la Ligue, afin de définir de manière plus compétitive les dernières places de Play-Offs. Mais les coéquipiers de LeBron James ne sont plus très loin de la 6ème place, directement qualificative pour le fameux tournoi de fin d’année. Alors qu’ils restent sur deux victoires consécutives face aux Warriors de Golden State, et face au Grizzlies de Memphis, les Lakers peuvent croire en leur bonne dynamique.

« Il a l’opportunité de tout changer »

Pour ESPN , Kendrick Perkins est revenu sur la forme actuelle des Lakers. Et le constat du pivot est clair : la franchise californienne possède un bien meilleur visage ces derniers temps : « J’aime beaucoup ce que Rob Pelinka a fait à la deadline. C’est une équipe talentueuse. Ils ont de l’athlétisme, du shoot : tout, même en défense. Ils ont surtout Anthony Davis. Quand je le vois jouer, comment il performe, il a l’opportunité de tout changer pour les Lakers dans les semaines à venir. Il peut terminer en force cette saison régulière, et continuer en postseason » , déclare Perkins.

NBA : Cette star des Lakers fait une annonce hallucinante https://t.co/oQYyyU8S7c pic.twitter.com/pmaisrX92o — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Les Lakers vont « faire vivre un enfer » aux autres équipes