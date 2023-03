Trahi par LeBron James, il veut prendre sa revanche

La rédaction

Récemment transféré chez les Clippers de Los Angeles en provenance de l’autre franchise de la Ville des Anges, les Lakers, Russel Westbrook espère repartir de l’avant. En froid avec LeBron James, qui n’a jamais cherché à l’intégrer chez les jaunes et violets, le MVP 2016 vise un premier trophée avec sa nouvelle franchise : celui de 6ème homme de l’année. Ce qui a le don d’agacer les Clippers.

Désormais titulaire avec les Clippers de Los Angeles, qu’il a rejoint après un passage plus que mitigé chez les Lakers, Russel Westbrook fait de nouveau face à ses responsabilités. Si ces premières apparitions avec sa nouvelle franchise ont pu être jugées comme poussives, l’ancienne star du Thunder d’Oklahoma City revient de loin. Très souvent remplaçant avec les Lakers, Westbrook serait, selon le journaliste de TNT Chris Haynes, candidat au trophée de 6ème homme de l’année.

Russel Westbrook « veut cette récompense », affirme Chris Haynes

Présent en direct après la rencontre des Clippers face à Sacramento, Chris Haynes déclare : « Russell Westbrook est sorti du banc sur 49 des 52 matchs qu’il a disputés cette saison avec les Lakers. Ça lui permet d’être qualifié en tant que candidat au trophée de 6ème Homme de l’Année. J’ai pu discuter avec lui ce matin, et même s’il devrait débuter tous les matchs jusqu’à la fin de saison avec les Clippers, il m’a dit qu’il veut cette récompense. Russel Westbrook a d'ailleurs confié : « J’ai beaucoup fait pour adhérer au système des Lakers ».

Une situation qui agace les Clippers