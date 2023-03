NBA : Il a snobé LeBron James, une star se lâche

Pierrick Levallet

Dans le viseur des Los Angeles Lakers, Kyrie Irving a finalement choisi de rejoindre les Dallas Mavericks cet hiver. Le meneur de jeu de 30 ans a donc quitté les Brooklyn Nets en même temps que Kevin Durant, laissant un goût d'inachevé au sein de la franchise new-yorkaise. Malgré tout, l'ailier de 34 ans n'en veut pas vraiment à son ancien coéquipier.

Annoncé dans le viseur des Los Angeles Lakers, Kyrie Irving a finalement choisi une autre franchise pour poursuivre sa carrière. Le meneur de jeu de 30 ans, pourtant désiré par LeBron James en Californie, a rejoint les Dallas Mavericks de Luka Doncic. En l’espace de quelques mois, les Brooklyn Nets ont perdu James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, parti chez les Phoenix Suns. D’ailleurs, l’ailier de 34 ans n’en veut pas vraiment à son ancien coéquipier d’avoir claqué la porte de la franchise new-yorkaise.

«Il est comme ça et c'est ce qu'il avait envie de faire»

« Je suis capable de compartimenter les choses. Je suis déçu que l'on n'ait pas fini la saison ensemble, mais je sais aussi que nous sommes nos propres entités séparées. On fait tous des choses et on bouge pour nos propres carrières. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir fait ça, même si ça a eu des implications pour l'équipe. Il est comme ça et c'est ce qu'il avait envie de faire. Je ne peux pas avoir un problème avec ça. Je pourrais agir comme si ça ne m'avait pas dérangé de ne pas finir la saison ensemble, mais j'adorais jouais avec Kyrie et je voulais voir jusqu'où on pouvait aller ensemble parce que l'on jouait tous les deux à un très haut niveau » a lâché Kevin Durant dans le podcast ECTS , dans des propos rapportés par Basket Session .

«Je lui fais confiance pour que ce soit la bonne décision»