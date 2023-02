NBA : LeBron James exulte, une excellente nouvelle tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même s’il vit une saison collective difficile avec des Los Angeles Lakers en chute libre, LeBron James a des raisons d’être heureux. Au-delà du record de points qu’il a battu, le King se félicite de l’évolution de son fils, Bronny. A l’heure actuelle, il est estimé dans le top 10 de la Draft 2024.

LeBron James vit une saison compliquée. Même si le King est désormais le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar, les performances des Los Angeles Lakers l’écorchent forcément. La franchise californienne est 13ème de Conférence Ouest et bien partie pour ne pas disputer le play-in si la situation ne s’améliore pas. La question de l’avenir de LeBron James se pose donc, surtout que le quadruple champion NBA n’attend qu’une chose : l’arrivée de son premier fils dans la ligue.

Le top 10 de la Draft en vue pour Bronny

Bronny a 18 ans et continue de faire ses classes au lycée Sierra Canyon. Et ces derniers temps, les performances du fils de LeBron James continuent de s’améliorer, à tel point que son classement attendu pour la Draft 2024 grimpe encore. A l’heure actuelle, Bronny James pourrait figurer dans le top 10. De quoi rendre fier son père. « Bronny, de sa première à la dernière année à Sierra Canyon, il n’a fait que s’améliorer. Pas seulement au niveau de ce qu’il sait faire sur le terrain, mais aussi au niveau des qualités athlétiques, de la manière de diriger son équipe. C’est vraiment ce que les entraineurs veulent voir chez tous les joueurs, cette progression d’une saison à l’autre », se félicite LeBron James dans des propos relayés par Parlons Basket.

NBA : Après son transfert, il règle ses comptes avec les Lakers de LeBron James https://t.co/jvcc0eWb5w pic.twitter.com/uuIsQH6GA8 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

«Tout ce qui lui importe c’est la victoire»