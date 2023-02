«C’est incroyable à regarder» : Après son énorme transfert, cette star fait rêver

La rédaction

Tout juste transféré du côté des Suns de Phoenix, Kevin Durant possède de grandes ambitions avec la franchise de l’Arizona. Bien qu’il n’ait toujours pas débuté avec les Suns, l’ancien joueur des Nets de Brooklyn et MVP en 2014 a d’ores et déjà marqué les esprits de son coach et des nouveaux coéquipiers.

Kevin Durant est désormais bien intégré chez les Suns de Phoenix. La star de 34 ans connaît sa 4ème franchise, et espère pouvoir aller chercher un troisième titre NBA après ceux obtenus en 2017 et 2018 avec les Warriors de Golden State. Ce jeudi, KD a participé à son premier entraînement en Arizona, et n’a pas tardé à se faire remarquer. Que ce soit son coach Monty Williams ou encore son coéquipier DeAndre Ayton, tous ont été bluffés par l’homme 13 fois All-Star.

Kevin Durant est une source d’inspiration à Phoenix

Après la séance d’entraînement ce jeudi, le coach des Suns de Phoenix Monty Williams, s’est exprimé sur l’apport immédiat de Kevin Durant : « Quand les gars le regardent travailler, je pense que c’est quelque chose qui les inspire pour se donner à fond au niveau de leurs propres entraînements. Parce qu’ils ne trouveront personne qui travaille plus dur que Kevin. Quand il fait son travail individuel, c’est incroyable à regarder » .

«Plus de concentration» chez les Suns estime DeAndre Ayton