NBA : «J’étais contrarié», Kevin Durant balance tout après son transfert

Hugo Chirossel

Trois ans et demi après avoir rejoint les Nets, Kevin Durant a été transféré aux Phoenix Suns. Lors de sa présentation dans sa nouvelle équipe, le MVP 2014 a évoqué l’énorme échec du Big Three qu’il formait avec James Harden et Kyrie Irving à Brooklyn. Il a également confié avoir été contrarié après le départ du meneur, qui lui a laissé un goût d’inachevé.

Un an après le départ de James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant ont à leur tour quitté les Nets. Le meneur a rejoint les Dallas Mavericks, tandis que le MVP 2014 a quant à lui été envoyé aux Phoenix Suns. Leur Big Three restera un échec retentissant, peut-être un des plus gros de l’histoire de la NBA.

All-Star Game NBA : Êtes-vous un vrai expert du match des étoiles ? https://t.co/DNCR2n3WPp pic.twitter.com/8GkqDjqwP2 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Cela n’a tout simplement pas fonctionné »

« Nous n’avons pas été assez ensemble sur le terrain. Avec James, Kyrie et moi, ça a été du basket incroyable pendant 16 matchs. Mais pour gagner un titre, être une grande équipe, il faut passer plus de temps ensemble sur le terrain », a estimé Kevin Durant lors de sa présentation aux Suns, dans des propos relayés par ESPN . « Pourquoi n’avons-nous pas pu jouer davantage ensemble ? C’est une autre histoire, mais ce sont des Hall of Famers aux côtés de qui j’ai beaucoup appris chaque jour. Je leur souhaite également le meilleur. Cela n’a tout simplement pas fonctionné . »

« Ça a juste détruit notre identité »

Kevin Durant s’est ensuite exprimé sur Kyrie Irving et avoue avoir été frustré après l'annonce de son départ : « J’étais contrarié que nous n’ayons pas pu terminer. Je pensais qu’on avait un bon truc, qu’on était en train de construire ce qu’on avait toujours voulu construire. À chaque match, j’avais l’impression qu’on renforçait notre cohésion. Mais je ne savais pas ce qu’il se passait avec Kyrie et la franchise. Je me suis seulement concentré sur ce qu’on faisait sur le terrain. Ça a été un coup dur pour notre équipe. Ça a juste détruit notre identité. Il représentait une partie énorme de ce qu’on faisait. Son jeu, c’est un Hall of Famer, un grand joueur, qui peut tout faire sur le terrain et on se reposait aussi sur ça . »

« C’était difficile à digérer pour moi »