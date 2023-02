NBA : Les Lakers lancent leur révolution, LeBron James valide

Hugo Chirossel

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Lakers ont disputé leur première rencontre au grand complet, après les nombreux transferts survenus lors de la trade deadline. Un match qui s’est soldé par une victoire face aux Pelicans (120-102), pour le plus grand bonheur de LeBron James. Ce dernier est emballé par les modifications apportées à l’effectif de son équipe, même s’il rappelle qu’ils ont encore beaucoup de travail devant eux.

L’effectif des Lakers a énormément changé ces derniers jours. Alors que les franchises NBA avaient jusqu’à jeudi dernier pour effectuer leurs derniers transferts, les Angelinos ont été très actifs. Plusieurs titulaires ont quitté l’équipe, comme Patrick Beverley et Thomas Bryant, tandis que Russell Westbrook, qui avait le rôle de sixième homme, est également parti, tout comme Juan Toscano-Anderson et Damian Jones. LeBron James a tenu à leur envoyer un message, après la victoire des Lakers face aux Pelicans (120-102), dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Je sais qu’ils jouent à un haut niveau »

« Russ, Pat, JTA, hum… DJ aussi et Thomas. Ces cinq gars. On a tous commencé la saison ensemble et on a essayé de travailler pour faire bouger les choses et montrer notre meilleure version sur le terrain. Je salue donc ces gars et leur engagement », a déclaré LeBron James dans des propos relayés par Basket USA . Mais c’est désormais du passé et le King se projette sur la suite, avec ses nouvelles recrues : « Maintenant, j’apprécie les gars qui viennent d’arriver. Il va nous falloir un peu de temps pour apprendre à nous connaître, mais je sais qu’ils jouent à un haut niveau . »

LeBron James détaille l'apport de ses nouveaux coéquipiers

LeBron James a d’ailleurs expliqué que ce que certains de ses nouveaux coéquipiers allaient pouvoir apporter aux Lakers. D’Angelo Russell « peut étirer le jeu. Il est très rusé, très surprenant avec sa rapidité, sa façon de jouer . » Malik Beasley quant à lui est « clairement un “laser” que nous n’avons jamais eu cette saison. À chaque fois qu’il est sur le terrain, peu importe qu’il marque ou non, vous devez le respecter en raison de sa capacité à shooter. Avec une mentalité à la JR Smith, il peut en rater dix et en rentrer dix de suite juste après . » En ce qui concerne Jared Vanderbilt, LeBron James le voit comme « un couteau-suisse. Il peut faire un peu de tout. On a vu ce soir sa capacité à défendre, prendre des rebonds . »

« On veut revenir et essayer de faire avancer les choses »