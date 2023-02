NBA : Les Lakers sont métamorphosés, LeBron James va halluciner

Pierrick Levallet

En difficulté depuis le début de saison, les Los Angeles Lakers devraient afficher un tout autre visage au cours des prochains mois. L'effectif de Darvin Ham a été presque entièrement remodelé afin d'entourer au mieux LeBron James et Anthony Davis. Dans cette optique, les Lakers ont effectué un grand ménage dans l'effectif.

Depuis le début de saison, les Los Angeles Lakers n’y arrivent pas. Malgré un LeBron James toujours aussi éblouissant, et qui vient de briser le record de points de Kareem Abdul-Jabbar, la franchise californienne ne pointe qu’à la 13e place de la conférence Ouest. S’ils ne redressent pas la barre très rapidement, les hommes de Darvin Ham pourraient bien manquer une nouvelle fois les playoffs. Les Lakers ont alors profité de la trade deadline pour se renforcer grandement.

NBA : L’incroyable malédiction qui frappe LeBron James https://t.co/3XvVsx3gkZ pic.twitter.com/l5XIM75jOg — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Les Lakers sacrifient Westbrook pour LeBron James

Les Los Angeles Lakers ont frappé un énorme coup sur le marché. Désireux de remodeler l’effectif de Darvin Ham, Rob Pelinka - le manager de la franchise - a fait des affaires avec les Minnesota Timberwolves et le Utah Jazz. Alors que Mike Conley retrouvera Rudy Gobert chez les Wolves, les Pourpre et Or ont pu récupérer D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt en envoyant seulement Russell Westbrook et un premier tour de draft 2027 au Jazz. Mais les Lakers ne se sont pas arrêtés là afin de mieux entourer LeBron James et Anthony Davis. Rob Pelinka a sacrifié Patrick Beverley, envoyé avec un second tour de draft au Orlando Magic en échange de Mo Bamba.

Un grand ménage a eu lieu dans l’effectif

Les Lakers ont également entrepris un grand ménage afin de se débarrasser des indésirables. Juan Toscano-Anderson et Damian Jones ont été envoyés au Utah Jazz. Thomas Bryant est parti aux Denver Nuggets et Kendrick Nunn chez les Washington Wizards. L’équipe de LeBron James n’a aucune intention de manquer les playoffs à la fin de la saison. Rob Pelinka l’a bien fait savoir, et il a donné les armes à Darvin Ham pour. À voir maintenant si le coach des Lakers arrivera à redresser la barre au cours des prochains mois.