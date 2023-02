NBA : Michael Jordan, LeBron James… Il met fin au débat du GOAT

Hugo Chirossel

En devenant le meilleur marqueur de l’histoire devant Kareem-Abdul-Jabbar, LeBron James est un peu plus entré dans l’histoire de la NBA. L’exploit réalisé par le joueur des Lakers risque d’animer encore plus le débat sur l’identité du GOAT, pour lequel il est en concurrence avec Michael Jordan. LeBron James semble en tout cas avoir une petite idée sur la question.

C’était une des questions avant le début de cette saison : quand est-ce que LeBron James dépassera les 38 387 points en NBA de Kareem Abdul-Jabbar ? Il aura fallu attendre le 7 février 2023, le King s’étant emparé du record de meilleur marqueur de l’histoire de la Grande Ligue lors de la défaite des Lakers face à OKC (130-133). L’issue de la rencontre n’aura pas gâché la fête pour autant, LeBron James ayant réussi à réaliser ce que de nombreuses personnes pensaient impossible. Pour ses fans, ainsi que pour lui-même, en accomplissant cet exploit, le joueur désormais âgé de 39 ans a définitivement mis un terme à un débat sans fin, celui du GOAT.

Si « j'avais le premier choix, je me choisirais »

D’après LeBron James, il n’y a plus aucun doute, il est désormais incontestablement le meilleur joueur de tous les temps. « Je ne sais pas. Je pense que c'est un super sujet pour débattre au barber, ça va être le cas pour l'éternité. Si j'étais un GM ou une franchise qui devait débuter et que j'avais le premier choix, je me choisirais. Mais je parle seulement pour moi, car je crois en moi. Je sais ce que j'apporte. Un gars capable de transformer son jeu pendant 20 ans pour être en mesure de jouer à toutes les positions dans cette Ligue. Capable d'exceller à tous les postes, de 1 à 5. J'ai même été leader au niveau des passes décisives », a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par BasketSession .

« Je ne peux prendre personne au-dessus de moi »