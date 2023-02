C’est confirmé, LeBron James est au coeur d’une malédiction en NBA

La rédaction

LeBron James a tout gagné en NBA et ce, aux côtés de noms ronflants de l’élite du basket américain. Cependant, de grandes stars de la ligue ont snobé King James en raison du media bashing qui entoure les équipes de James. Kyrie Irving est le dernier exemple, mais n’est clairement le seul.

Star incontestable de la NBA, LeBron James est sur le point d’entrer dans le panthéon de l’élite du basket américain. En effet, avec ses 38 352 points, King James n’est qu’à 36 petites unités de dépasser Kareem Abdul-Jabbar qui n’est autre que le détenteur de la première place du joueur ayant inscrit le plus de points en NBA avec ses 38 387 unités. Ce record imminent, LeBron James le doit à sa longévité en NBA, arrivé en 2003, et à sa régularité esquivant au passage des blessures graves. Pour remporter ses quatre bagues de champion NBA, LeBron James a dû évoluer dans trois franchises différentes et s’entourer d’un supporting cast différent à chaque fois, qui a souvent été pointé du doigt lors des déconvenues des équipes de LeBron James. De quoi en refroidir plus d’un.

Le ras-le-bol d’Irving, il a recalé deux fois LeBron James

Au fil de sa carrière, LeBron James a évolué aux côtés de Shaquille O’Neal, Dwyane Wade, Chris Bosh, Kyrie Irving ou encore Anthony Davis. Cependant, beaucoup ont toujours refusé d’intégrer le même roster que le chouchou de la ligue et surtout des médias qu’est LeBron James. À commencer par Kyrie Irving. Alors qu’il était annoncé du côté des Los Angeles Lakers du King James , Uncle Drew a finalement été échangé chez les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Et ce ne fut pas la première fois qu’Irving snobait LeBron James. Comme fadeawayworld.net l’a souligné, Irving demanda une demande de trade en 2017 après une défaite des Cleveland Cavaliers en 2017 pour quitter LeBron James rejoindre Boston. À l’été 2022, Kyrie Irving était annoncé chez les Lakers, mais n’est pas venu, comme cet hiver privilégiant les Dallas Mavericks où LeBron James n’évolue pas.

NBA : Il snobe les Lakers, LeBron James est «déçu» https://t.co/bdaQFfT5d5 pic.twitter.com/r3cBl6xH2Z — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

L’éternel deuxième meilleur joueur Kevin Durant

Ayant porté l’Oklahoma City Thunder pendant plusieurs saisons jusqu’à craquer en 2016 en rejoignant les Golden State Warriors afin d’étancher sa soif de titres, Kevin Durant aurait pu quitter la baie d’Oakland pour rejoindre la cité des Anges en 2019. En effet, agent libre, KD pouvait aller épauler celui qui a toujours été qualifié de meilleur joueur du monde devant lui chez les Lakers : LeBron James. Finalement, Kevin Durant a privilégié les Brooklyn Nets et leurs deux spots pour les contrats maximum avec Kyrie Irving, arrivé le même été.

Kawhi Leonard a refusé une opportunité en or avec LeBron James

Fort de son statut de multiple champion NBA avec les San Antonio Spurs et les Toronto Raptors au printemps 2019, Kawhi Leonard avait l’embarras du choix pour sa prochaine destination. Et alors qu’il était question d’une venue aux Lakers aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis, Leonard a rejoint Los Angeles, mais pour la franchise des Clippers avec Paul George, autre All-Star qui a préféré ne pas croiser le chemin de LeBron James.

Paul George prêt à subir Russell Westbrook, mais pas LeBron James

Paul George pouvait débarquer aux Los Angeles Lakers à l’été 2018, soit au même moment que LeBron James. Et bien que tout ne fut pas rose à l’Oklahoma City Thunder avec Russell Westbrook, fadeaway.net a bien confié que George préféra signer un nouveau contrat avec la franchise du Thunder plutôt que de devenir le lieutenant de LeBron James et le regarder recevoir toutes les louanges de la presse. Et quad il fallu décider de rejoindre la Californie en 2019, Paul George a pris la même décision que Kawhi Leonard en signant en faveur des Clippers.

Jimmy Butler a voulu éviter le «drama»