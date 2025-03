Traumatisé par le PSG, il choisit le Real Madrid

Amadou Diawara

En quart de finale de la Ligue des Champions 2023-2024, le PSG a éliminé le FC Barcelone. Expulsé lors du match retour, Ronald Araujo a avoué qu'il était hanté par cet épisode de sa carrière. Alors que le Barça a évité le PSG lors du tirage au sort des huitièmes de finale de cette C1, le défenseur central de 25 ans a avoué qu'il voulait tomber sur le Real Madrid en finale.

Lors de la saison 2023-2024, le FC Barcelone s'est frotté au PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Tombeur du club parisien au Parc des Princes à l'aller (2-3), le Barça a été renversé lors du match retour. En effet, la bande à Kylian Mbappé s'est imposée 4-1 en Catalogne. Le PSG pouvant remercier Ronald Araujo, qui lui a donné un petit coup de pouce involontairement.

Barça-PSG : Araujo a été hanté par son carton rouge

En quart de finale retour de la Ligue des Champions 2023-2024, Ronald Araujo a écopé d'un carton rouge dès la 29ème minute de jeu. Alors que le FC Barcelone menait 1-0, le PSG a profité de l'expulsion de l'international uruguayen pour renverser la vapeur. Interrogé sur l'élimination du Barça contre le club parisien, Ronald Araujo a avoué que cette expulsion l'avait hanté jusqu'à la fin de la saison dernière. « Au début, cela (son carton rouge) m’a hanté, surtout pendant le reste de la saison. Mais avec le temps, j’ai oublié, c’est du passé. Une table rase. Il y a une nouvelle histoire à écrire », a-t-il reconnu lors d'un entretien accordé à SPORT. Et cette année, Ronald Araujo espère éviter le PSG en Ligue des Champions.

«Je signe pour une finale contre le Real Madrid»

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone pouvait hériter du PSG ou de Benfica. Finalement, le Barça va défier le club portugais. Lors de la même interview pour SPORT, Ronald Araujo a avoué qu'il voulait affronter le Real Madrid, potentiel adversaire du PSG dans le dernier carré, en finale de la C1. « Bien sûr que je signe pour une finale contre le Real Madrid ! Si nous y sommes, ce sera déjà formidable. Ce serait un match magnifique. La Ligue des Champions est très compétitive et à ce stade, il n’y a plus de matchs faciles. Ce sont deux rencontres, tout dépend de la manière dont on aborde le match… Il y a beaucoup de facteurs. Nous croyons en nos chances et espérons atteindre la finale. Ce serait extraordinaire, mais nous prenons les matchs les uns après les autres, comme nous le dit l’entraîneur. Cette équipe peut battre n’importe qui, mais c’est le football et tout peut arriver », a déclaré le numéro 4 blaugrana. Reste à savoir si son voeu sera exaucé.