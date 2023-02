NBA : LeBron James et Kyrie Irving bientôt réunis, il réclame une fortune

La rédaction

Le marché des transferts en NBA s’apprête à fermer ses portes, mais de gros mouvements pourraient bientôt être effectués. Du côté des Los Angeles Lakers, une nouvelle a animé les espoirs de la franchise, puisque le joueur des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a effectué une demande de transfert. Positionné sur le joueur, les Lakers ont cependant quelques doutes, notamment parce qu'il aurait des exigences colossales.

Kyrie Irving et LeBron James vont-ils enfin être réunis aux Lakers ? Les deux hommes s’apprécient beaucoup depuis leur collaboration du côté des Cavaliers de Cleveland, avec lesquels ils avaient été sacrés champion NBA en 2016. Dernièrement, Kyrie Irving, qui évolue aux Brooklyn Nets, a effectué une demande de transfert. Dès lors, les Lakers, mais aussi les Suns de Phoenix selon le journaliste Shams Charania, se sont positionnés sur le joueur.

Un contrat à 184M€ par an réclamé par Kyrie Irving ?

Si ce transfert permettrait à tous les fans NBA de retrouver le magnifique duo entre Kyrie Irving et LeBron James, les Lakers de Los Angeles ne sont pas certains à 100% de vouloir faire venir le meneur. Et pour cause, le journaliste d' ESPN Brian Windhorst révèle que la franchise californienne s’interroge sur l’impact financier que pourrait provoquer l’arrivée de Kyrie Irving. Selon lui, il faudrait offrir un contrat de 184M€ annuel au joueur pour pouvoir le convaincre. D’autant que cette somme viendrait s’ajouter dès le début de saison prochaine à la masse salariale de la franchise.

NBA : Coup de pression de Kyrie Irving, Kevin Durant hallucine https://t.co/kJU1VLHIdE pic.twitter.com/jmFwijyhe3 — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Kyrie Irving souhaite-t-il réellement quitter les Nets ?

Un autre doute anime actuellement le board des Lakers. En effet, ces derniers auraient eu récemment des doutes sur la véracité de la demande de transfert de Kyrie Irving envers sa franchise. Parmi les plus sceptiques chez les Lakers, on pense que le joueur aurait demandé son transfert uniquement pour pouvoir renégocier son contrat actuel, mais au final, le meneur souhaiterait rester du côté de Brooklyn.