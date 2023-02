NBA : Coup de pression de Kyrie Irving, Kevin Durant hallucine

Alors que l’on s’attendait plutôt à ce qu’il prolonge son contrat, Kyrie Irving a finalement décidé de quitter les Nets d’ici à la trade deadline, qui aura lieu le 9 février prochain. Une décision qui a surpris en interne à Brooklyn, y compris son joueur star, Kevin Durant. Les autres équipes seraient d’ailleurs plus attentives à la réaction de l’ancien joueur des Warriors, qui avait lui aussi demandé à s’en aller l’été dernier.

Décidément, Kyrie Irving ne cesse de faire parler de lui. Après son refus de se faire vacciner contre le Covid l’année passée, ce qui l’avait empêché de disputer les rencontres à domicile des Nets, et la promotion d’un film à caractère antisémite en début de saison, qui lui avait valu une suspension de huit matchs, le meneur âgé de 30 ans souhaite désormais quitter Brooklyn.

Comme révélé par Shams Charania vendredi, Kyrie Irving a demandé à être tradé d’ici à la deadline, prévue le 9 février prochain. Dans le cas contraire, il partira libre à l’issue de la saison, une fois son contrat arrivé à expiration. Une décision pour le moins surprenante, sa représentante, Shetellia Irving, ayant récemment confié qu’une prolongation avec les Nets était dans les tuyaux. Pour preuve, d’après les informations d’Adrian Wojnarowski, Brooklyn aurait été très surpris par le choix de son joueur, tout comme son coéquipier Kevin Durant.

Among rival teams, there's far more interest in inquiring on Kevin Durant's reaction to Kyrie Irving's trade request and how that may impact KD's future with the Nets.