LeBron James va mettre fin à un énorme débat en NBA

Alors qu’il s’apprête tout doucement à briser l’un des plus grands records du sport moderne, LeBron James fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. En effet, le King va dépasser Kareem Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Pour Chandler Parsons, aujourd'hui aux Hawks, le débat du GOAT entre LeBron James et Michael Jordan n’aura plus lieu d’être après ce record.

Le titre de GOAT (Greatest Of All Time) fait souvent débat dans le sport. En témoigne l’exemple en football entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, en tennis avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, mais également en NBA avec Michael Jordan et LeBron James donc. Pour Chandler Parsons, le joueur des Lakers va dépasser la légende des Bulls.

Un record qui clôt le débat

Toujours à 89 points de ce fameux record, LeBron James va d’ici peu devenir le plus grand scoreur de tous les temps en NBA. Si de nombreux arguments pèsent également en faveur de Michael Jordan, la question du meilleur joueur de tous les temps ne se posera plus selon Chandler Parsons. Ce dernier déclare sur la chaîne DuelTV : « Ces exploits sont tous les deux incroyables, et je suis obligé de jeter des fleurs à LeBron pour ça. Mais le plus impressionnant selon moi, ça reste quand même les points. Pouvoir dire que tu as le plus gros total de points de l’histoire de la NBA, c’est n’importe quoi. Et je pense vraiment que dès qu’il se sera emparé de ce record, le débat du GOAT sera officiellement terminé, et c’est lui qui sera couronné » .

NBA : LeBron James vers les sommets, il reçoit un message très classe https://t.co/9RLiZmknoJ pic.twitter.com/S1uhDu0sJ6 — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

LeBron où l’art de la longévité