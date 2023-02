«Je vais le faire», LeBron James se lâche avant d’entrer dans l’histoire

Thomas Bourseau

LeBron James va encore plus marquer l’histoire dans la NBA dans un peu moins d’une centaine de points inscrits. En effet, avec 89 points, King James dépasserait alors Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. Un record qu’il n’attend pas forcément avec impatience.

Il ne reste plus grand chose. 89 petits points pour permettre à LeBron James de laisser une trace indélébile dans l’histoire de la NBA. Alors qu’il vient tout juste de dépasser Steve Nash au classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la ligue américaine se plaçant derrière Chris Paul, Jason Kidd et John Stockton qui ont le point commun d’être trois meneurs de jeu contrairement au King , LeBron James se rapproche du record de Kareem Abdul-Jabbar. Ayant été très tôt lancé dans le bain de la NBA, la star des Los Angeles Lakers marque des paniers depuis plus de 19 ans.

«LeBron l’a mérité, et j’espère qu’il le portera encore plus longtemps que je l’ai fait»

L’occasion pour lui de se faire une place de choix dans le classement des meilleurs marqueurs de NBA. Actuellement, King James devance des légendes comme Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan ou encore Dirk Nowitzki avec ses 38 299. Seul Kareem Abdul-Jabbar se trouve en travers de sa route et sur le chemin d’un nouveau record. Le recordman de points avec 38 387 unités a fait passer un message à son poursuivant LeBron James pour TNT . « Je porte le flambeau en tant que détenteur du record depuis 38 ans. Je suis excité et soulagé à l’idée de le transmettre à celui qui s’est montré à la hauteur de le recevoir. LeBron l’a mérité, et j’espère qu’il le portera encore plus longtemps que je l’ai fait ».

«C'est juste une question de temps. Je ne vais nulle part»