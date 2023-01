NBA : L'incroyable record de LeBron James est remis en cause

La rédaction

C'est un record vieux de 34 ans. Un record jugé imbattable et pourtant, il sera prochainement battu. En 1989, la légende Kareem Abdul-Jabbar arrêtait sa carrière en NBA avec un nombre de points vertigineux de 38 387. LeBron James, avant le match de ce mardi, en est à 38.271 points. Un record qui devrait donc être battu rapidement, d'ici la fin février, mais certaines voix s'élèvent expliquant que LeBron James a été avantagé.

20 saisons pour un record

Nul besoin d'affirmer que pour battre un tel record, il faut une longévité impressionnante en NBA. A 38 ans, Lebron James joue sa vingtième saison. Le meneur des Los Angeles Lakers n'est qu'à 117 points de Kareem Abdul-Jabbar. Et cette saison, épargné par les blessures, LeBron James marche sur l'eau. Avec les Lakers, il tourne à 30.2 points, 8.5 rebonds et 7.1 passes décisives. Ces statistiques folles pour son âge constituent l’une de ses meilleures lignes statistiques en carrière. La calcul est simple, s'il maintient ces statistiques, il devrait battre le record d'ici deux semaines.

LeBron James avantagé