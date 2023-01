LeBron James volé ? Il pète un câble !

La rédaction

Alors que les Lakers de Los Angeles affrontaient les Boston Celtics lors du choc de la nuit de samedi à dimanche en NBA, une scène a marqué de nombreux spectateurs. Le score était à égalité lors de la dernière action du match où LeBron James a subi une faute flagrante, mais non signalée par l’arbitre du match. Cette faute a beaucoup fait parler parmi les joueurs de la ligue et King James le premier.

LeBron James s’est-il fait voler la victoire face aux Celtics de Boston ? La faute que le King a subi en fin de rencontre était pourtant évidente, mais pas assez aux yeux d’Eric Lewis, l’arbitre officiel de la rencontre. C’est la star des Celtics de Boston Jayson Tatum qui a effectué cette erreur manifeste, en touchant le bras gauche de LeBron James alors que ce dernier montait au panier pour effectuer le Layup gagnant.

Ces joueurs NBA n’en reviennent pas !

Forcément, cette faute non sifflée a fait réagir de nombreuses personnes, dont quelques joueurs de l'élite du basket américain. C’est le cas par exemple de Kyle Kuzma, ancien joueur des Lakers de Los Angeles. Sur Twitter , le joueur déclare : « Les arbitres sont fous en ce moment, je pleure » . Mais Kuzma n’est pas le seul à crier au scandale. C’est le cas également de Denis Schroder. Le meneur allemand a posté une Story Instagram remplie de reproches : « Les arbitres doivent être sanctionnés pour leurs erreurs. Ils donnent en plus des fautes techniques aux personnes qui réagissent à leurs erreurs. Le replay center devrait être utilisé pour vérifier ces actions importantes, surtout cette faute évidente sur LeBron à la fin du match. Ça doit s’arrêter. On a besoin de toutes les victoires pour atteindre notre objectif. En perdre 3-5 à cause des arbitres est vraiment difficile » .

LeBron James l’a mauvaise