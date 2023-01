NBA : LeBron James a explosé tout le monde

Pierrick Levallet

À 38 ans, LeBron James continue de briller sur les parquets de la NBA. Il l'a d'ailleurs montré face aux Los Angeles Clippers ce mercredi, avec ses 46 points inscrits. Si la victoire n'était pas au rendez-vous, le King a tout de même décroché un incroyable record puisqu'il est devenu le seul joueur de l'histoire à inscrire au moins 40 points contre chaque franchise en NBA.

Ce mercredi, LeBron James a tout donné pour aider les Los Angeles Lakers à décrocher la victoire face aux Los Angeles Clippers. Mais le joueur de 38 ans n’a rien pu faire face à Kawhi Leonard et Paul George. Les Pourpre et Or se sont inclinés 133-113, malgré les 46 points inscrits par LeBron James. Si la joie d’un succès n’était pas présente, le King a tout de même décroché un incroyable record avec sa prestation. Symbole de sa longévité exceptionnelle, LeBron James est devenu le seul joueur à avoir inscrit au moins 40 points en une rencontre contre toutes les franchises de la NBA.

Une remontada signée LeBron James face aux Warriors

LeBron James a donc réalisé cet exploit au moins à 30 reprises, avec quelques performances assez marquantes dans sa carrière. Lors du Game 5 des Finales en 2016 face aux Golden State Warriors, King James a permis aux Cleveland Cavaliers de sonner le glas de la révolte. Dominés dans la série, les Cavs étaient dos au mur. L’équipe de Stephen Curry n’était pas loin de décrocher son deuxième titre consécutif. Mais LeBron James en a décidé autrement. Auteur de 41 points, mais aussi de 16 rebonds et 7 passes décisives, il a tout donné pour inverser la tendance. Et cela lui a bien réussi puisqu’après ce succès, il a enchaîné une autre performance de rang lors du Game 6, avec encore 41 points, permettant aux Cavaliers d’égaliser dans la série pour finalement s’imposer lors du Game 7 et être sacrés champions.

LeBron James crée l’exploit contre les Celtics

C’est souvent pendant les playoffs, lorsque la pression est à son comble, que LeBron James se révèle particulièrement redoutable. Pendant les Finales de Conférence en 2012, le Miami Heat était opposé aux Boston Celtics. Menés 3-2 après le Game 5, la franchise de LeBron James n’avait plus le choix : une victoire au Game 6 ou alors l’aventure prend fin. Alors qu’il courait encore après son premier titre, le King a alors réalisé un exploit. Ayant inscrit 45 points, en plus de ses 15 rebonds et 5 passes décisives, LeBron James s’est montré particulièrement dominant sur le parquet du TD Garden de Boston, ce qui a permis au Miami Heat de s'imposer (79-98). Après ce succès ahurissant, LeBron James et les siens sont allés chercher la victoire lors du Game 7 pour décrocher leur place pour les Finales de la NBA. Par la suite, le Miami Heat est allé chercher son titre face au Oklahoma City Thunder. Mais sans l’exploit de LeBron James face aux Boston Celtics, ce sacre n’aurait jamais pu voir le jour.

LeBron James « clutch » en 2007