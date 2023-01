NBA : LeBron James exaspéré par ses coéquipiers, il craque en plein match

Hugo Chirossel

Alors qu’ils avaient réussi à ramener quelques résultats positifs ces dernières semaines, les Lakers ont chuté lourdement dans la nuit de mardi à mercredi, dans le derby de Los Angeles face aux Clippers (115-133). Une rencontre que LeBron James a terminée avec 46 points au compteur, mais le King a semblé particulièrement frustré par cette nouvelle défaite de son équipe.

13e de la conférence Ouest avec un bilan de 22 victoires pour 26 défaites, les Lakers espèrent encore réussir à se qualifier pour la play-in tournament à l’issue de la saison. Malgré un LeBron James toujours aussi impressionnant et alors qu’Anthony Davis pourrait faire son retour la semaine prochaine, les Angelinos alternent le bon et le moins bon. Cela s’est une nouvelle fois confirmé dans la nuit de mardi à mercredi, dans le derby de Los Angeles face aux Clippers. Si le King a inscrit 46 points, avec 8 rebonds et 7 passes, il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe (115-133).

LeBron James exaspéré par la défaite des Lakers

Une défaite qui a particulièrement frustré LeBron James. Alors que la victoire des Clippers ne faisait plus aucun doute, la star des Lakers était sur le banc pour les dernières minutes de la rencontre. Assis sur sa chaise, un peu à l’écart de ses coéquipiers, il a semblé exaspéré par cette nouvelle défaite. LeBron James s’est même rendu aux vestiaires avant le coup de sifflet final, alors qu’il restait encore quelques secondes à disputer. Une attitude qui a de quoi interpeller, quelques semaines après qu’il ait mis un petit coup de pression sur ses dirigeants.

pic.twitter.com/rahxytwHdY — Rob Perez (@WorldWideWob) January 25, 2023

« Je n'ai pas envie de finir ma carrière en jouant à ce niveau du point de vue collectif »