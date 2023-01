NBA : La grosse inquiétude des Lakers pour LeBron James

Hugo Chirossel

À 38 ans, LeBron James continue d’enchaîner les performances de haut niveau. Malgré tout, il n’a pas pu empêcher la défaite des Lakers dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parquet face aux Kings (111-116). Une rencontre au cours de laquelle il a joué 36 minutes et le temps de jeu du King inquiète d’ailleurs son entraîneur, Darvin Ham.

Comme souvent depuis le début de la saison, LeBron James a joué 36 minutes dans la nuit de mercredi à jeudi, lors de la défaite des Lakers face aux Kings (111-116). Si son équipe s’est inclinée, le King a inscrit 32 points, avec 8 rebonds et 9 passes. Il a tout de même semblé fatigué dans le dernier quart-temps, avec un vilain 1/7 aux tirs.

« On ne peut pas se permettre de l’épuiser »

Interrogé sur l’état physique de LeBron James à l’issue de ce match, Darvin Ham a avoué que le temps de jeu de son joueur star le préoccupait. « Je me sens mal vis-à-vis de LeBron par rapport à ça. Il évolue à un niveau incroyable, mais encore une fois, on ne peut pas se permettre de l’épuiser. C’était l’un de mes principaux objectifs en commençant cette saison. Et le voilà qui joue encore plus de 36 minutes ce soir. Il faut simplement que l’on fasse attention à son temps de jeu, et qu’on fasse preuve de clarté à ce sujet », a confié l’entraîneur des Lakers, rapporté par Parlons Basket.

'We gave them too many second chance points early on." Darvin Ham on tonight's loss and LeBron's workload. pic.twitter.com/FLlwD8FX8h — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 19, 2023

« Ça m’inquiète »