Tony Parker révèle sa Dream Team, et c’est impressionnant !

La rédaction

Retraité depuis quelques années déjà, Tony Parker restera à jamais dans l’histoire de la NBA et du basket français. L’ancien meneur des Spurs de San Antonio garde tout de même un œil attentif sur la ligue américaine actuelle. Invité dans une émission sur Twitch, TP en a profité pour dévoiler sa Dream Team de la NBA actuelle.

Tony Parker était l’invité de luxe de l’émission Popcorn , du streamer Domingo, ce mardi. Si l’ancien des Spurs, quadruple champion NBA, en a profité pour revenir sur des moments importants de sa carrière, sur ses coups de gueule en équipe de France, ou encore sa carrière musicale, il a surtout dévoilé son équipe NBA de rêve. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du beau monde.

Des superstars en tant que titulaires

Pour son 5 titulaire, Tony Parker n’a pas fait preuve de beaucoup d’originalité. Mais en même temps, pourquoi se compliquer la tâche lorsque l’on voit les monstres absolus qu’a placés le Français dans sa composition. Composition dans laquelle on retrouve bien évidemment, LeBron James. Tony Parker l’admire, mais a tout de même précisé dans l’émission Popcorn , qu’il préférait Michael Jordan. On retrouve également l’expérimenté Kevin Durant, MVP en 2014. Mais TP a également choisi de placer deux jeunes joueurs, en la personne de Ja Morant (23 ans, Memphis Grizzlies), et Giannis Antetokoumpo (28 ans, Milwaukee Bucks). Le cinquième titulaire de l’équipe, n’est d’autre que le joueur des Warriors, Stephen Curry.

Une pensée pour un ami

Tony Parker ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a également dévoilé des remplaçants pour son équipe de rêve. Parmi eux, un ami de longue date. Il s’agit de Nicolas Batum, évoluant désormais du côté des Clippers de Los Angeles. Les autres remplaçants sont : Jayson Tatum, Luka Doncic, Nikola Jokic, et enfin le coach de cette équipe magnifique se nomme Greg Popovich, qui était l’entraineur de Parker aux Spurs de San Antonio.