La NBA à Paris, la révolution est validée

Pour la deuxième fois après l’expérience de 2020, la NBA a réitéré cette expérience en ce début d’année 2023 à l’Accor Arena ce jeudi 19 janvier avec Detroit Pistons - Chicago Bulls. L’occasion pour le Franco-Américain Killian Hayes de s’enflammer pour cette révolution.

Cela faisait trois ans qu’il n’y avait pas eu un match de NBA à Paris. Ce fut le 24 janvier 2020 dernier lors d’une rencontre opposant Milwaukee et Charlotte. Une victoire 116 à 103 de la bande de Giannis Antetokounmpo face à la franchise du légendaire Michael Jordan. Et depuis, plus rien… jusqu’en mai 2022 moment où les joueurs des Detroit Pistons et des Chicago Bulls ont su que leurs franchises avaient été sélectionnées pour performer devant le public français pour le 19 janvier 2023 à l’Accor Arena de Paris.

«Quand j’ai grandi, il n’y avait pas de match comme ça qui était à Paris»

Au micro de Canal+ en interview sur le parquet de Levallois, Killian Hayes (21 ans) s’est confié sur la joie qui parcourt son corps de pouvoir effectuer une rencontre de NBA à Paris, lui qui est à la fois Français et Américain. « Quand j’ai grandi, il n’y avait pas de match comme ça qui était à Paris. Je crois que c’était il y a trois ans qu’ils avaient fait le premier match comme ça. C’est vraiment une chance de pouvoir avoir mes proches qui n’ont pas pu me voir jouer depuis que je suis parti de France. Ça fait déjà quelques années. Ils peuvent venir me voir et c’est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir les avoir dans les tribunes ».

«Il y a beaucoup d’équipes NBA qui auraient pu être à notre place. On a vraiment eu de la chance»