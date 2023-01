NBA : Les plus grosses performances de l’histoire du Martin Luther King Day

Hugo Chirossel

Le troisième lundi du mois de janvier est toujours un jour spécial aux États-Unis. En effet, ce jour-là est appelé le Martin Luther King Day, jour férié marquant la date de la naissance du célèbre pasteur qui s’est battu en faveur des droits civiques pour les minorités ethniques. En NBA, c’est également un jour particulier, au cours duquel des rencontres ont lieu tout au long de la journée, avec son lot de performances remarquables.

Dans la nuit de lundi à mardi avait lieu le traditionnel Martin Luther King Day. En NBA, cela se traduit par des matchs tout au long de la journée afin de célébrer la mémoire du célèbre pasteur qui s’est battu pour les droits civiques aux États-Unis. En ouverture de cette journée particulière, les Celtics se déplaçaient sur le parquet des Hornets. Une rencontre remportée sans trop de difficultés par Boston (118-130), avec une performance remarquable de Jayson Tatum, auteur de 51 points. Au-delà de battre le record du nombre de matchs à 50 points de sa franchise, détenu jusque-là par Larry Bird, l’ailier âgé de 24 ans a également signé une des plus grandes performances de l’histoire du MLK Day, même si LeBron James (48 points) et Stephen Curry (41 points) ont également été étincelants cette nuit.

NBA à Paris : Killian Hayes, quelques mois pour convaincre https://t.co/r1dMYmEuis pic.twitter.com/rbb3cvUQQG — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Damian Lillard, 61 points face aux Warriors

En revanche, ils étaient encore loin du record de points sur un match du Martin Luther King Day, détenu par Damian Lillard. En 2020, l’arrière des Blazers avait été auteur de 61 points face aux Warriors, à 17/37 aux tirs et 11/16 à trois points. Même si Golden State était alors privé de ses meilleurs joueurs (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green) Damian Lillard s’est adjugé la plus grosse performance de l’histoire de sa franchise, mais également du MLK Day. Derrière lui, on retrouve Kemba Walker et si sa carrière en NBA bat sérieusement de l’aile à l’heure actuelle, il avait été auteur d’un match historique contre le Jazz en 2016.

Les 52 points de Kemba Walker

En effet, l’ancien joueur des Hornets avait inscrit 52 points et n’était pas passé loin d’un triple-double, avec 9 rebonds et 8 passes. Il avait à ce moment-là réalisé son record en carrière, ainsi que celui de Charlotte, avant de le battre deux ans plus tard (60 points). Juste derrière se trouve Gilbert Arenas, auteur de 51 points, plus le buzzer beater victorieux, en 2007, encore une fois face au Jazz. Enfin, on peut également citer les 46 points de Michael Jordan face aux Washington Bullets en 1996, qui était alors le record de point lors d’un match du MLK Day. En 1988, Magic Johnson en avait inscrit 39 contre les Rockets, avec également 17 passes décisives et 5 rebonds. Shaquille O’Neal s’était également fait remarquer lors de cette journée particulière en 1993, avec ses 38 points, 16 rebonds et 8 contres face aux Sixers, lors de son année rookie.