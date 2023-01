LeBron James est passé à côté d'un incroyable exploit

La rédaction

Ancien entraineur de LeBron James du côté du Miami Heat, Erik Spoelstra a un énorme regret. En effet, le coach estime que King James aurait pu révolutionner la NBA s'il l'avait fait jouer dans les cinq positions sur le parquet. Selon ses dires, il aurait pu devenir le meilleur joueur du monde à tous les postes.

Erik Spoelstra a tout connu avec LeBron James. Alors que le joueur annonce en 2010, rejoindre le Heat de Miami, coaché par Erik Spoelstra, la NBA toute entière a basculée. Entre le coach et le joueur, le courant passe immédiatement, et sous Spoelstra, LeBron James est titré champion NBA en 2012 et 2013. Erik Spoelstra a récemment fait des déclarations ponctuées de nostalgie au sujet de son ancien joueur.

Le meilleur partout

Selon le coach, LeBron est le joueur le plus fort, et ce, à tous les postes différents qui composent le Basket. « Si nous avions décidé de faire jouer LeBron à n’importe laquelle des 5 positions, il serait le meilleur de la ligue dans cette position. Je regrette encore aujourd’hui et ça me dérange de ne pas avoir eu le courage de le faire jouer aux 5 positions » . Un regret plutôt original donc, mais pas délirant non plus. En effet, King James malgré sa grande taille (2 mètres 08), n’hésite pas à jouer comme un véritable meneur de jeu sur certaines séquences. De là à l'imaginer en tant que pivot ? Pas sûr non plus...

Passé, présent, futur… La NBA de George Eddy https://t.co/U7YZOp9TMn pic.twitter.com/3ImMeTY7VL — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

LeBron vers un retour à Miami ?

Ces déclarations d’Erik Spoelstra ont amusé les amateurs de la NBA sur les réseaux sociaux. Pour ces derniers, les déclarations nostalgiques ne sont qu’une stratégie élaborée afin que LeBron revienne jouer sous les ordres de l’actuel coach du Heat de Miami. Mais pour le moment, le joueur ne compte pas s’établir sous une autre franchise que celle des Lakers, avec laquelle il espère obtenir un autre titre après celui de 2020.