NBA : LeBron James le craint, Doncic lui répond

Dans quelques matchs, LeBron James dépassera Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. Le King s’est récemment exprimé sur les joueurs qui seraient susceptibles de le battre à son tour. La star des Lakers avait notamment cité Luka Doncic, mais ce dernier ne se voit pas durer aussi longtemps dans la ligue.

« Le premier nom qui me vient en tête, c’est celui de Kevin Durant . » Alors qu’il s’apprête à détrôner Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, LeBron James a donné les noms des joueurs qui pourraient le battre à son tour. Le King voit donc Kevin Durant comme le principal prétendant à sa succession, mais il avait également cité d’autres joueurs.

« Je préfère retourner dans ma ferme en Slovénie »

« On a plein de bons scoreurs, Kyrie, Luka, Embiid, Giannis… mais il faut de la chance aussi. La santé est le plus important », a ajouté LeBron James. Interrogé à ce sujet, Luka Doncic a rapidement tenu à clarifier la situation. « Si vous voulez dire moi, il n'y a pas moyen », a-t-il répondu avant même que la question ne lui soit posée, dans des propos relayés par ESPN. « C ar je ne vais pas jouer aussi longtemps ». En effet, le joueur des Mavs a d’autres projets lorsqu'il sera âgé de 38 ans : « C'est une longue période pour jouer au basket. Je préfère retourner dans ma ferme en Slovénie . »

