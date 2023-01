Durant, Doncic, Antetokounmpo… Ils font trembler LeBron James

Thibault Morlain

D’ici peu, LeBron James va entrer dans l’histoire de la NBA. En effet, la star des Lakers s’apprête à battre l’incroyable de Kareem Abdul-Jabbar. Il ne manque quasiment que 400 points pour que le King passe premier. La question est ensuite de savoir qui pourrait battre LeBron James. Alors que cela sera très difficile, le joueur des Lakers a déjà quelques idées sur qui pourrait le détrôner…

Véritable légende de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar est pour encore quelques jours le meilleur marqueur de l’histoire de son sport. En effet, LeBron James est plus proche que jamais de battre cette incroyable record. Avec 37 965 points, le joueur des Lakers est sur le point d’entrer un peu plus dans l’histoire de la NBA. A 38 ans, le natif d’Akron va donc prochainement devenir la référence en tant que scoreur. Et forcément, compte tenu de la longévité de LeBron James, il sera compliqué de battre ce record…

NBA : Terrible nouvelle pour les Nets et Kevin Durant https://t.co/mFA4BjEZE1 pic.twitter.com/JYrI7nqslX — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

LeBron James craint Kevin Durant

Sera-t-il possible de battre LeBron James comme meilleur marquer de l’histoire de la NBA ? Le joueur des Lakers a été interrogé sur qui pourrait le détrôner à l’avenir. Et rapporté par BasketSession , LeBron James a un premier nom qui lui est venu en tête : Kevin Durant. « Le premier nom qui me vient en tête, c’est celui de Kevin Durant. On ne l’appelle pas ‘Easy Money’ sans raison. Il score avec tellement de facilité. Il peut shooter à trois-points, à mi-distance, attaquer la raquette ou convertir 90% de ses lancers. Mais le plus important c’est d’être en bonne santé ». A 34 ans, la star des Nets est actuellement à la 14ème place au classement des meilleurs marqueurs de la NBA… avec toutefois plus de 10 000 points de retard sur LeBron James.

La jeunesse bientôt au pouvoir