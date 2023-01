LeBron James reprend un journaliste de volée

Chez les Lakers, la saison est loin d'être idéale et forcément, des tensions commencent à apparaitre. Certains regards se tournent alors vers la star de la franchise : LeBron James. Le moindre commentaire du King fait énormément parler, mais de son côté, LeBron James n'aime pas qu'on lui fasse dire quelque chose qu'il ne voulait pas. Il n'a alors pas hésité à reprendre un journaliste à ce propos.

LeBron James commence-t-il à perdre patience chez les Lakers ? Récemment, le King avait fait une sortie remarquée, lâchant notamment : « Je suis un gagnant. Je veux gagner. Jouer au basket à ce niveau, juste pour jouer au basket, ce n'est tout simplement plus dans mon ADN. Je n'ai pas envie de finir ma carrière en jouant à ce niveau du point de vue collectif ».

Le collectif des Lakers semble donc poser problème pour LeBron James. Journaliste pour The Athletic , Sam Amick a d'ailleurs rapporté des propos du King qui vont dans ce sens. Il n'en fallait alors pas plus pour faire réagir le principal intéressé. Ainsi, sur Twitter , LeBron James n'a pas hésité à reprendre de volée Sam Amick, lâchant : « Salut Sam. Ma patience ne diminue pas. Tu donnes l'impression que je suis frustré alors que je ne le suis vraiment pas. Je te l'ai dit et répété, mon travail est centré sur les gars dans le vestiaire, le roster, ce n'est pas mon travail. C'est la réalité de cette conversation ».

Hey Sam actually my patience isn’t waning. You make it sound like I’m frustrated when I’m really not. I told you over and over, my job is focused on the guys in the locker room, my job isn’t the roster. That’s the reality of that conversation. And I said what I said with the https://t.co/NocLse0dVf