NBA : LeBron James, Doncic… Mbappé dévoile ses joueurs préférés

Superstar du football, Kylian Mbappé est également un grand fan de basket et de NBA. Ces dernières heures, il était d’ailleurs présent au Barclays Center pour assister à la rencontre entre les Nets et les Spurs. Mbappé en a alors dit plus sur ses joueurs préférés au sein de la Ligue et on retrouve bien évidemment les plus grandes stars de la NBA.

Il y a quelques jours, après la Coupe du monde, c’étaient Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni qui avaient assisté à une rencontre des Nets. Dans la nuit de lundi à mardi, c’est Kylian Mbappé, accompagné d’Achraf Hakimi, qui était au bord du terrain du Barclays Center pour assister à la performance de Kevin Durant, Kyrie Irving et compagnie face aux Spurs de San Antonio. Profitant des quelques jours de repos accordés par le PSG, l’international français s’est donc rendu aux Etats-Unis pour assister à cette rencontre de la NBA. Mbappé a d’ailleurs ses joueurs préférés au sein de la ligue.

NBA : Durant, Irving… Le discours de Mbappé dans le vestiaire des Nets https://t.co/vNTURrpag9 pic.twitter.com/6NRDEGsdex — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

LeBron James

Qui Kylian Mbappé admire-t-il en NBA ? La question lui a été posée par les médias de la ligue. Et le premier nom cité par le crack du PSG n’est autre que LeBron James. A 38 ans, le King des Lakers n’en finit d’impressionner et de battre les records. Admiré de tous, LeBron James l’est également de Mbappé.

Kevin Durant

Le deuxième nom donné par Kylian Mbappé : Kevin Durant. Appréciant le joueur des Nets, le natif de Bondy a donc pu le voir de plus près à l’occasion de cette rencontre face aux Spurs. D’ailleurs, en marge de cet événement, on a pu voir Mbappé et Durant se prendre dans les bras et échanger quelques mots. Le joueur du PSG a d’ailleurs ensuite passé une tête dans le vestiaire du Nets où il a lâché quelques mots de félicitations à KD et ses coéquipiers.

Antetokounmpo, Doncic, Tatum

Et pour compléter le top 5 des joueurs préférés de Kylian Mbappé en NBA, on retrouve ensuite Giannis Antetokounmpo (Bucks), Luka Doncic (Mavericks) et Jayson Tatum (Celtics). A respectivement 28 ans, 23 ans et 24 ans, le Grec, le Slovène et l’Américain font partie des superstars du championnat nord-américain de basket. Et alors que Doncic, Tatum et Antetokounmpo enchainent les performances exceptionnelles, Kylian Mbappé n’est donc pas insensible à cela…