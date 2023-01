NBA : Mbappé envoie un message fort à Victor Wembanyama

Thibault Morlain

Profitant de quelques jours de vacances accordés par le PSG, Kylian Mbappé a traversé l’Atlantique pour se rendre aux Etats-Unis. L’occasion pour lui d’assister à un match de NBA entre les Nets et les Spurs. Et en marge de cette rencontre, Mbappé n’a pas échappé aux questions sur un autre crack français : Victor Wembanyama.

Dans la nuit de lundi à mardi, les Brooklyn Nets se sont imposés face aux Spurs de San Antonio (139-103), grâce notamment à deux grosses performances de Kyrie Irving et Kevin Durant. Si le public du Barclays Center a acclamé les stars de la NBA, Kylian Mbappé a également reçu une très grosse ovation. En effet, en compagnie d’Achraf Hakimi, l’attaquant du PSG a assisté à la rencontre des Nets au bord du terrain. Au centre de toute l’attention, Mbappé s’est d’ailleurs confié aux médias de la NBA.

NBA : Durant, Irving… Le discours de Mbappé dans le vestiaire des Nets https://t.co/vNTURrpag9 pic.twitter.com/6NRDEGsdex — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

« J’espère qu’il va réussir en NBA »

Répondant aux questions de la NBA, Kylian Mbappé a notamment dit quelques mots sur Victor Wembanyama. De l’autre côté de l’Atlantique, le crack français est un véritable phénomène, lui qui est annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft 2023. Que pense alors Mbappé de Wembanyama ? « Tout le monde le supporte en France. C’est un énorme joueur, une grande personne. J’espère qu’il va réussir en NBA », a-t-il lâché à propos du joueur des Metropolitans 92.

« Je peux comprendre les comparaisons »