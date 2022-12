NBA : Le calvaire de Russell Westbrook enfin terminé ?

La rédaction

Dans la tourmente après sa première saison très délicate chez les Lakers, Russell Westbrook était annoncé sur le départ cet été. Le meneur de jeu de 34 ans était au coeur de plusieurs opérations de trade. Mais finalement, Russell Westbrook est resté en Californie et a accepté de changer de rôle pour se sortir de son calvaire.

En rejoignant les Lakers en 2021, Russell Westbrook devait former un trio sensationnel avec LeBron James et Anthony Davis. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le meneur de jeu d’aujourd’hui 34 ans. Ce dernier a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe et semblait être l’ombre de lui-même. Résultat, Russell Westbrook est passé tout proche d’un trade dès cet été.

Westbrook est passé tout proche d’un trade cet été

En effet, Mr. Triple-Double faisait l’objet de nombreuses rumeurs autour de son avenir. Le meneur de jeu était annoncé dans plusieurs opérations. Les Charlotte Hornets, les Indiana Pacers, le Utah Jazz... Plusieurs franchises ont été liées à Russell Westbrook. Mais les Lakers n’ont jamais été vraiment convaincu par les deals proposés, réticents à l’idée de laisser filer des picks de draft. Russell Westbrook est donc resté chez les Pourpre et Or, où Darvin Ham (le nouveau coach) comptait lui donner une autre chance.

Westbrook revit en sortie de banc