Luka Doncic entre dans l’histoire, la NBA s’enflamme

Thomas Bourseau

Luka Doncic a débarqué en NBA il y a quatre ans chez les Dallas Mavericks. Et depuis, il ne cesse de faire parler de lui. Dans la nuit de mardi à mercredi, Luka « Magic » Doncic a fait parler son talent en marquant 60 points, délivrant 20 passes décisives et en prenant 10 rebonds face aux New York Knicks. Pour l’histoire et la NBA ne s’y trompe pas.

Du haut de ses 23 ans, Luka Doncic est déjà un grand nom de l’élite du basket américain. Avec ses 2 mètres, le meneur et arrière des Dallas Mavericks porte la franchise texane depuis son arrivée après la draft en 2018. Quatre ans plus tard et après une distinction de rookie de l’année, et trois apparitions au All-Star Game, Doncic est devenu une véritable pointure de la NBA. Dans la nuit de mardi à mercredi, Luka Doncic est entré dans l’histoire de la ligue américaine grâce à une performance légendaire face aux New York Knicks après une victoire après prolongations (126-121). Au cours de la rencontre en question, et alors que les Knicks avaient le dessus sur les Mavericks jusqu’à la toute fin du dernier quart-temps.

«Je suis très fatigué. J'ai besoin d'une bière de récupération»

Cependant, la magie de Luka Doncic a parlé et en plus d’avoir inscrit 60 points, le maître à jouer des Dallas Mavericks a délivré 20 passes décisives pour rebonds. « Je suis très fatigué. Le fait que je puisse me reposer plus tard parce que je suis jeune ? J'ai besoin d'une bière de récupération » . Ce à quoi le journaliste a répondu qu’il pouvait arranger ça sur le ton de la rigolade. Un triple double jamais effectué dans l’histoire de la NBA. Certes, Doncic était bien loin des 81 points de Kobe Bryant avec les Lakers dans un seul et même match. Cependant, cette performance individuelle et collective n’a pas manqué de faire s’enflammer des grands noms de la NBA et de l’histoire du jeu.

La NBA s’enflamme pour la performance historique de Luka Doncic