NBA : En plein calvaire, les Lakers tremblent pour Anthony Davis

Toujours englué dans le bas du classement de la conférence Ouest, les Lakers risquent d’avoir du mal à en sortir. Alors qu’il restait sur des très grosses performances ces dernières semaines, Anthony Davis s’est de nouveau blessé. La nature de sa blessure est encore floue, mais alors qu’une absence de quelques semaines était évoquée, les Angelinos pourraient finalement devoir se passer de ses services pendant bien plus longtemps.

Rien ne va pour les Lakers. 12e de la conférence Ouest, LeBron James et ses coéquipiers n’ont remporté que 13 matchs cette saison, pour 17 défaites. La dernière en date ayant eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur le parquet des Suns (130-104). Une rencontre pour laquelle LeBron James et Russell Westbrook avaient été laissés au repos, tandis qu’Anthony Davis était également absent. Alors qu’il était en forme depuis quelques semaines, The Brow s’est blessé au pied lors du succès face aux Nuggets vendredi dernier (126-108).

« Il va être absent longtemps »

D’après les informations de The Athletic , Anthony Davis devait être absent au moins un mois, mais Brian Windhorst a donné d’autres éléments qui risquent de ne pas rassurer la franchise californienne. « Il ne va pas manquer juste un match ou deux, il va être absent longtemps. Espérons pour lui qu'il réagisse au traitement et que ça suffise pour le soigner. Ce n'est pas une entorse de la cheville ou du pied. De ce que je comprends, c'est quelque chose de plus inquiétant que ça », a confié le journaliste d’ ESPN .

Des mouvements dans les prochaines semaines ?

Alors que les Lakers sont déjà mal embarqués en vue d’une qualification pour les playoffs, une absence prolongée d’Anthony Davis risque de ne pas arranger leur situation. Leur salut passera peut-être par des trades dans les prochaines semaines. Dans cette optique, Jovan Buha indiquait récemment que Rob Pelinka était attentif à la situation de trois superstars de la NBA : Kevin Durant, Damian Lillard et Bradley Beal, si l’un des trois venait à être disponible. Une chose est sûre, le GM des Lakers veut être actif avant la trade deadline et il semble qu’il n’ait pas le choix s’il souhaite redresser la barre.