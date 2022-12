NBA : LeBron James, Michel Jordan... Voilà les joueurs les plus populaires

Thibault Morlain

Au fil des années, des joueurs emblématiques ont écrit l'histoire de la NBA et certains sont actuellement en train de le faire. C'est bien évidemment le cas de LeBron James qui affole les statistiques. Mais l'avenir est également prometteur avec Devin Booker ou encore Luka Doncic. Des stars qui possèdent une très belle popularité aux Etats-Unis et voilà qu'on en sait plus sur le joueur préféré de l'autre côté de l'Atlantique.

En NBA, un débat anime les fans, celui du GOAT. Qui est le plus grand joueur de tous les temps ? Chacun a son avis, allant de LeBron James à Michael Jordan ou encore Kobe Bryant. En attendant, le site Basketball Reference a répondu à une autre question : qui est le joueur le plus populaire aux Etats-Unis et dans chaque Etat ? Se basant alors sur le nombre de recherches effectuées sur chacun, le site a alors publié ses résultats et dans certains Etats, ça interpelle...

La razzia de LeBron James

Un joueur ressort notamment du lot : LeBron James. A 37 ans, la star des Lakers est toujours en activité, réalisant encore des prestations exceptionnelles. De quoi lui offrir une incroyable popularité à travers les Etats-Unis. C'est une véritable domination pour le King. En effet, LeBron James arrive premier dans 26 Etats, tout simplement. C'est notamment le cas en Floride, lui l'ancien joueur de Miami, en Californie, où étant actuellement à Los Angeles, ou encore dans l'Ohio, lui le natif d'Akron et qui a joué pour les Cavaliers de Cleveland.

Basketball Reference's Sportify Wrapped is here! 🏀Find out who was the most viewed player in your state, the most viewed player pages on a single day, and more. ⬇️ pic.twitter.com/T1k89B6Ivs — Basketball Reference (@bball_ref) December 14, 2022

Michael Jordan, Stephen Curry, James Harden...

Mais sur la carte des Etats-Unis, il n'y en a pas que pour LeBron James. Ainsi, Michael Jordan, la légende des Bulls, se retrouve premier dans 5 Etats, comme le Nouveau-Mexique. Star de Dallas, Luka Doncic arrive premier au Texas, de même, des joueurs comme Stephen Curry, Allen Iverson, James Harden, Jayson Tatum, Devin Booker, Joel Embiid, Tim Duncan ou encore Nikola Jokic arrive à la première place dans différents Etats.

La grosse surprise... Blackman

Et un résultat ne manque pas d'interpeller et surprendre tout le monde. Pour cela, direction l'Alabama où le joueur le plus populaire ne serait autre que... Rolando Blackman. Aujourd'hui âgé de 63 ans, c'est une ancienne figure de la NBA, qui a joué pour les Mavericks ou encore les Knicks. Présent dans la ligue de 1981 à 1994, il a été All-Star à quatre reprises tout en écrivant l'histoire de la franchise de Dallas. Avant Dirk Nowiztki, Blackman était le meilleur marqueur des Mavericks, lui qui fait toujours partie du Top 60 des marqueurs de l'histoire de la NBA.