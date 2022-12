NBA : Les seuls joueurs de l’histoire à avoir toujours été All-Stars

Hugo Chirossel

Pour beaucoup, être sélectionné pour un All-Star Game est un accomplissement en NBA. Pour preuve, les larmes de Rudy Gobert en 2019, lorsque le Français n’avait pas participé à ce match regroupant les meilleurs joueurs de la ligue. Dans l’histoire, ils sont seulement cinq à avoir été All-Stars tout au long de leur carrière, de la première à la dernière année. Un exploit que même Michael Jordan, LeBron James ou Kobe Bryant n’ont pas réussi à réaliser.

Le 19 février prochain, les meilleurs joueurs de la NBA se réuniront à Salt Lake City, dans l’Utah, pour participer au All-Star Game. Cela faisait 30 ans que cet événement annuel n’avait plus eu lieu dans l’enceinte du Jazz. Rudy Gobert, qui a quitté la franchise l’été dernier pour rejoindre les Timberwolves, aura à cœur d’y participer, lui qui avait été particulièrement touché lors de sa non-sélection en 2019. Il faut dire que participer à un All-Star Game est un objectif pour tous les joueurs de la NBA. Certains ont même eu la chance d’être sélectionnés tout au long de leur carrière.

Yao Ming et Julius Erving

En revanche, ils sont seulement cinq à avoir réalisé cet exploit. À commencer par Yao Ming, un cas un peu spécial puisqu’il n’a disputé que neuf saisons en NBA (2002-2011). Touché par de nombreuses blessures, le pivot de 2m29 a toujours été retenu, même les années où il jouait beaucoup moins, du fait de l’énorme soutient dont il faisait l’objet en Chine. Julius Erving a également participé à tous les All-Star Games dans sa carrière, même avant la fusion entre la ABA et la NBA en 1976. Entre 1971 et 1987, Dr. J a constamment été au rendez-vous.

Jerry West, Bob Pettit et Paul Arizin

Même chose concernant Jerry West. L’emblématique joueur des Lakers, de 1960 à 1974, a été sélectionné à chaque fois lors de ses 14 années de carrière dans la ligue. Trois ans de plus que Bob Pettit (1954-1965), ancien joueur des Hawks de Saint-Louis, qui fait également partie de cette liste. Enfin, Paul Arizin avait lui aussi réalisé cet exploit, entre 1950 et 1962. À noter qu’il avait fait une pause de deux ans dans sa carrière, afin de s’engager dans l’armée américaine pour la Guerre de Corée.

Un exploit hors d'atteinte pour LeBron James

Plusieurs légendes de la NBA n’ont ou ne pourront pas réaliser cet exploit. Michael Jordan avait manqué une seule participation au All-Star Game, en 1995, année durant laquelle il n’avait joué que 17 matchs. Même chose pour LeBron James et Kobe Bryant, qui n’ont pas été sélectionnés lors de leur année rookie. Kareem Abdul-Jabbar (1978) et Isiah Thomas (1993) quant à eux avaient été absents en raison d’une suspension à la suite d’une bagarre. Larry Bird (1989) et Magic Johnson (1981) pour cause de blessure. Bill Russell, joueur le plus titré de l’histoire de la NBA, n’y avait pas participé lors de sa première saison, en 1957, durant laquelle il avait manqué 24 rencontres pour une blessure.