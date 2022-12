NBA : Nouvelle polémique pour Gobert après son retour ?

Pierrick Levallet

Pour son retour sur le parquet de l'Utah Jazz, Rudy Gobert s'est imposé avec les Minnesota Timberwolves au terme d'une belle prestation (118-108). Mais après la rencontre, le Français a fait l'objet d'une polémique à cause de sa dernière action. Son geste n'a d'ailleurs pas plu à un joueur de son ancienne équipe.

Ce vendredi, Rudy Gobert a vécu une soirée particulière. Pivot des Minnesota Timberwolves, le Français était confronté à l’Utah Jazz, son ancienne franchise. Le joueur de 30 ans a d’ailleurs bien fêté son retour puisque son équipe s’est imposée (118-108). Auteur d’une grande partie (22 points, 13 rebonds, 1 passe décisive), Rudy Gobert a brillé sur son ancien parquet. Mais il est également en train de faire l’objet d’une polémique.

Gobert a transgressé une règle non écrite du basket

En fin de rencontre, les Minnesota Timberwolves devaient avoir la dernière possession. Le match était plié, et la logique voulait que la franchise garde le ballon jusqu’au buzzer. Sauf que Rudy Gobert en a décidé autrement. Servi dans la raquette, il a claqué un dernier dunk et a par conséquent transgressé une règle non écrite dans le basket. Une action qui n’a pas du tout plu à Malik Beasley.

«On m’a appris à jouer jusqu’à la dernière seconde»