NBA : Rudy Gobert critiqué, une grosse réponse tombe

Pour les Timberwolves, le bilan en NBA est actuellement mitigé avec 12 victoires pour 12 défaites. Face à ces résultats, des critiques commencent à apparaitre, notamment à propos du trade réalisé pour amener Rudy Gobert dans le Minnesota. Alors que beaucoup a été investi dans cette opération pour le Français, chez les Timberwolves, on a répondu aux détracteurs.

A 30 ans, Rudy Gobert a décidé de relever un nouveau défi. Alors que le pivot français n'avait connu que le Jazz en NBA jusqu'à présent, le voilà désormais chez les Timberwolves. A l'intersaison, il a pris la direction du Minnesota dans le cadre d'un gros trade. Pour avoir Gobert, la franchise basée à Minneapolis a échangé du lourd, mettant dans la balance 4 premiers tours de draft ainsi que Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt et Leandro Bolmaro. Forcément, avec Rudy Gobert, des résultats étaient attendus, ce qui n'est pas vraiment le cas. On voit alors les premières critiques apparaitre à propos de ce trade.

« Rudy s'habitue à ses nouveaux coéquipiers et à son nouveau coach »

Rapporté par Basket Session , le président des Timberwolves a répondu aux plus sceptiques par rapport à ce trade pour Rudy Gobert. Ainsi, Tim Connelly a notamment expliqué pour The Athletic : « Nous ne nous attendions pas à cela. Quand nous avons fait l'échange, cela ne s'est pas fait sans beaucoup de conversations, beaucoup de visionnage de cassettes. Je pense que Rudy s'habitue à ses nouveaux coéquipiers et à son nouveau coach. (...) Je pense qu'il reste le meilleur protecteur de cercle de la NBA, un rebondeur d'élite et un gars qui a un assez bon sens de ce qu'il peut et ne peut pas faire offensivement. Je suis assez optimiste quant au groupe de gars formidables que nous avons ici ».

« Nous savons que nous avons le bon entraîneur, le bon propriétaire »