NBA : Nouvelle décision choc, le cauchemar continue pour Kyrie Irving

Au cœur des débats après avoir partagé sur les réseaux sociaux un film à caractère antisémite, Kyrie Irving est récemment revenu sur les parquets de NBA. En revanche, le meneur des Nets a perdu certains de ses sponsors, notamment celui avec Nike. La marque à la virgule avait annoncé il y a quelques semaines qu’elle suspendait sa relation avec Kyrie Irving, c’est désormais acté.

Après un début de saison très compliqué, les Nets sont en train de remonter peu à peu au classement de la conférence Est. Brooklyn est désormais sixième, avec un bilan positif de 13 victoires pour 12 défaites. Pour cela, la franchise new-yorkaise peut compter sur les performances de Kevin Durant, et désormais sur Kyrie Irving. Ce dernier est récemment revenu sur les parquets de NBA, après avoir été suspendu pour huit rencontres. En effet, le meneur des Nets avait été écarté pour avoir partagé sur les réseaux sociaux un film à caractère antisémite.

S’il peut désormais rejouer avec ses coéquipiers, Kyrie Irving a en revanche vu son partenariat avec la marque Nike s’arrêter. « C’est simple, Kyrie Irving a franchi la limite, et je doute qu’on puisse revenir en arrière », avait déclaré Phil Knight, patron de la marque, il y a un peu plus de trois semaines au sujet du joueur âgé de 30 ans. Une relation qui est désormais terminée, comme l’a révélé Shams Charania : « Kyrie Irving n'est plus un athlète Nike, selon le porte-parole de Nike. Les parties se sont séparées un mois après que Nike ait suspendu sa relation avec la star des Nets. Irving a l'une des signatures de chaussures les plus populaires de la NBA et est maintenant un agent libre de sneakers », a confié le journaliste pour The Athletic .

