NBA : Battu par Luka Doncic, Stephen Curry pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Alors qu’ils restaient sur deux victoires consécutives, les Warriors voulaient poursuivre leur série sur le parquet des Mavs, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais Golden State a finalement été battu par Dallas (116-113), qui a pu compter sur un Luka Doncic des grands soirs. Mais Stephen Curry a eu l’opportunité de mettre le panier de la victoire en fin de match, avant que les arbitres ne sifflent un marcher.

Un choc qui a tenu toutes ses promesses. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Warriors étaient en déplacement sur le parquet des Mavs, pour un remake des finales de la conférence Ouest 2022. Une rencontre remportée par Dallas (116-113), emmené par Luka Doncic, auteur d’un triple-double avec 41 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. De l’autre côté, Stephen Curry a également répondu présent. Mais ses 32 points, accompagnés de 5 rebonds et 5 passes décisives, n’ont pas suffi à l’emporter.

« Je ne pense pas qu’il y avait marcher »

Pourtant, le meneur des Warriors a eu le panier de la gagne. Alors qu’il ne restait plus que 10 secondes à jouer, Stephen Curry, ballon en main, s’est présenté devant la ligne à trois points avec l’intention de shooter, avant qu’un marcher ne soit sifflé. Baby Face a avoué avoir fait le mauvais choix sur cette action, tout en remettant en cause la décision des arbitres. « J’ai été bête de ne pas prendre le layup. J’étais un peu perdu concernant le temps qu’il me restait et le score. J’ai tenté le tir de héros. Mais je ne pense pas qu’il y avait marcher », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Kendra Andrews, journaliste pour ESPN .

Steph was called for a travel with 10 seconds left in the game ... pic.twitter.com/mgcv9Gk1mD — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 30, 2022

« Ça va être intéressant de voir si ce sera toujours le cas »