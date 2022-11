NBA : Jordan, Pippen… Ces duos qui ont marqué l’histoire

La rédaction

Après avoir atteint les Finales NBA la saison passée, les Celtics enchaînent cette année. Emmené par Jayson Tatum et Jaylen Brown, Boston est en tête de la conférence Est, avec un bilan de 14 victoires pour 4 défaites. Avant de les affronter avec les Mavs dans la nuit de mercredi à jeudi, Luka Doncic a même confié que pour lui, ils formaient le meilleur duo de la ligue actuellement. L’occasion de revenir sur les binômes qui ont marqué l’histoire.

« Ils sont probablement le meilleur duo de la ligue ». Avant de se déplacer sur le parquet des Celtics dans la nuit de mercredi à jeudi, Luka Doncic n’a pas tari d’éloges envers Jayson Tatum et Jaylen Brown. Les 42 points du Slovène, avec également 8 rebonds et 9 passes, n’auront d’ailleurs pas suffi aux Mavs pour s’imposer au TD Garden (125-112). Boston a une nouvelle fois pu compter sur ses deux joueurs, qui ont cumulé 68 points lors de cette rencontre. Si Jayson Tatum et Jaylen Brown forment, aux yeux de Luka Doncic, le meilleur duo actuellement, la NBA a connu des associations de joueurs spectaculaires au fil des années.

Jordan et Pippen, deux Three-Peat en sept ans

Comment ne pas penser aux Bulls des années 90. Si Michael Jordan attirait toute la lumière sur lui, il pouvait compter sur son fidèle lieutenant Scottie Pippen, considéré par certains comme un des joueurs les plus sous-côté de l'histoire. Ensemble, ils ont été auteurs de 514 victoires, dont 117 en playoffs. Ce qui leur a permis de remporter six titres NBA, dont deux Three-Peat (1991, 1992, 1993 et 1996, 1997, 1998). De l’autre côté des États-Unis, à Los Angeles, les Lakers ont également pu profiter d’un binôme très prolifique avec Kobe Bryant et Shaquille O’Neale. Si les deux hommes ont remporté trois titres NBA ensemble (2000, 2001, 2002), leur association laisse également un goût d’inachevé. Tout porte à croire qu’ils auraient pu en gagner bien plus, si leur relation compliquée n’avait pas poussé The Diesel a quitté la franchise en 2004.

Les Splash Brothers, cinq Finales consécutives