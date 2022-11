NBA : Nets, Irving… Kevin Durant s’impatiente et monte au créneau

Hugo Chirossel

Toujours suspendu par sa franchise, le retour de Kyrie Irving commence à se faire attendre chez les Nets. Ces derniers sont en difficulté depuis le début de la saison, malgré une belle victoire obtenue dans la nuit de jeudi à vendredi sur le parquet des Blazers (107-109). Après la rencontre, Kevin Durant a avoué qu’il y avait une certaine impatience à l'idée de voir le meneur réintégrer le groupe.

Les Nets se sont donnés un peu d’air, dans la nuit de jeudi à vendredi sur le parquet des Blazers. Brooklyn est allé s’imposer à Portland (107-109), emmené notamment par Kevin Durant, auteur de 35 points, à 13/22 aux tirs. Lors de cette rencontre, il a également été aidé par Royce O’Neale, qui s’est offert un triple-double, mais il ne dirait tout de même pas non au retour de Kyrie Irving pour redresser la barre. Malgré cette victoire, les Nets sont toujours en bas du classement de la conférence Est, avec un bilan de 7 succès pour 9 défaites.

NBA - Lakers : Le coup de pression de LeBron James https://t.co/0OgEatf8x5 pic.twitter.com/KEFxrGlrhB — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

« Il y a forcément de l'impatience »

Satisfait du résultat de ce match, Kevin Durant a affiché une certaine impatience concernant le retour de son meneur. « Il s'agit bien évidemment d'une belle victoire, et si on peut ajouter quelqu'un d'aussi talentueux, d'aussi bon à ce jeu dans votre équipe, il y a forcément de l'impatience. Désormais, nous jouons un basket totalement différent par rapport à celui que nous pratiquions quand il jouait avec nous. Je sais donc que le coach Vaughn a hâte de pouvoir ajouter une nouvelle arme à notre attaque. Il dessine des jeux incroyables pour nous, donc je sais qu'il a encore des choses dans sa manche pour Ky », a-t-il déclaré.

Retour prévu ce dimanche