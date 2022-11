NBA : Dénouement imminent dans le dossier Kyrie Irving

Suspendu depuis deux semaines, Kyrie Irving devrait très bientôt faire son retour sur les parquets de NBA. Mis à l’écart après avoir partagé sur les réseaux sociaux un film à caractère antisémite, le meneur de 30 ans serait proche de remplir les conditions fixées par les Nets en vue de sa réintégration dans l’effectif. Il pourrait être présent dès dimanche face aux Grizzlies.

Kyrie Irving voit le bout du tunnel. Depuis plusieurs semaines, le meneur des Nets est au cœur des débats, après avoir partagé sur les réseaux sociaux un film à caractère antisémite. Face à sa réticence à s’excuser devant les médias, Brooklyn avait décidé de le suspendre pour minimum cinq rencontres. Cela fait maintenant deux semaines que Kyrie Irving est éloigné des parquets et devait remplir une liste de six conditions fixées par sa franchise pour espérer revenir, ce qui serait proche d’être le cas.

En effet, Tamika Tremaglio, directrice du syndicat des joueurs, a confié à ESPN que « Kyrie poursuit son parcours de dialogue et d’éducation. Il a fait face à tout le poids de l’impact de sa voix et de ses actions, en particulier dans la communauté juive. Kyrie rejette l’antisémitisme sous toutes ses formes, et il est déterminé à s’améliorer et à améliorer son niveau de compréhension. Il a l’intention de poursuivre ce parcours à l’avenir, pour s’assurer que ses paroles et ses actions sont en accord avec sa quête de vérité et de connaissance . »

ESPN Sources: Suspended All-Star guard Kyrie Irving is nearing completion on the process needed for a return to play and could rejoin the Brooklyn Nets as soon as Sunday’s game against the Memphis Grizzlies: https://t.co/9UZpm36mHx