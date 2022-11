NBA : L’incroyable révélation du «plus grand hater» de LeBron James 

Thibault Morlain

Alors que LeBron James vient d’entamer sa 20ème saison en NBA, le joueur des Lakers est pour beaucoup dans le débat pour le titre honorifique de GOAT avec Michael Jordan ou encore Kobe Bryant. Pour autant, le King n’a pas que des fans et l’un de ses haters n’a pas manqué de livrer une incroyable anecdote à propos de LeBron James.

A 37 ans, LeBron James s’apprête à rentrer un peu plus dans l’histoire de la NBA. En effet, d’ici peu, la star des Lakers deviendra le meilleur marqueur de son sport, détrônant alors un certain Kareem Abdul-Jabbar. Forcément, avec un tel record, le King va plus que jamais s’imposer comme un candidat au titre de GOAT. Les débats se déroulent actuellement entre LeBron James et Michael Jordan surtout. Le joueur des Lakers a alors ses partisans, mais il a également ses détracteurs. La star de la NBA est en effet loin de faire l’unanimité chez les fans. De quoi donner lieu à certaines scènes étonnantes.

« Je suis un fan des Celtics »

Coéquipier de LeBron James aux Lakers, Patrick Beverley a reçu, dans son podcast, celui qui se présence comme « le plus grand hater de LeBron James ». Celui-ci se nomme Dave Portnoy, patron du média Barstool Sports . Il s’est alors confié sur sa relation avec le King, expliquant, rapporté par Parlons Basket , d’où tout est parti : « Je suis le plus grand hater de LeBron James au monde ! Il me semble qu’en 2014 j’ai écrit un article qui s’appelait : « 27 raisons pour lesquelles je pense que LeBron est le diable ». Il faut savoir que je suis un fan des Celtics, et j’étais présent dans la salle en 2012 quand le Heat a sorti Boston en finale de conférence ».

« Il m’a envoyé 10 agents de sécurité »