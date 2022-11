NBA

NBA : LeBron James tradé chez les Suns ?

Publié le 14 novembre 2022 à 14h35

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, les Lakers n'y arrivent pas. La franchise californienne affiche un maigre bilan (3-10), chose qui ne plaît pas vraiment à LeBron James. À 37 ans, le King pourrait envisager un trade prochainement afin de se sortir de ce calvaire. Et sa nouvelle franchise a peut-être déjà été indentifiée.

Après une saison où la qualification pour les playoffs leur a échappé, les Los Angeles Lakers traverse une nouvelle phase délicate. Malgré LeBron James, la franchise californienne n’y arrive pas. Dans la nuit de ce dimanche à ce lundi, les Pourpre et Or n’ont enregistré que leur troisième victoire en 13 matchs en s’imposant contre les Brooklyn Nets de Kevin Durant. La situation déplaît à LeBron James, qui pourrait envisager un départ prochainement. Et une franchise a été identifiée pour accueillir la star de 37 ans.

Les Suns, candidat idéal pour l’avenir de LeBron James ?

« Si les Lakers devaient transférer James, ce serait vraisemblablement pour acquérir le trésor de futurs picks qui leur manque actuellement. Un scout de la Conférence Ouest a désigné les Phoenix Suns comme un candidat bien plus idéal s’ils devaient à nouveau échouer cette saison dans leur quête du premier championnat de la franchise, après avoir atteint les Finales il y a deux ans et avoir été éliminés en sept matches au deuxième tour par Luka Dončić et les Dallas Mavericks l’année dernière » explique ainsi Ric Bucher au micro de Fox Sports .

«C’est le seul endroit où il serait accueilli à bras ouverts»